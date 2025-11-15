G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Negociatorii Parlamentului European şi cei ai Consiliului au ajuns la un acord…

steag - uniunea europeană
Sursa foto: © Paulgrecaud | Dreamstime.com / Photo 61190226

Negociatorii Parlamentului European şi cei ai Consiliului au ajuns la un acord provizoriu ce privește bugetul UE pentru 2026

Articole15 Noi 0 comentarii

Negociatorii Parlamentului European şi ai Consiliului au ajuns sâmbătă la un acord provizoriu privind bugetul UE pentru 2026, înainte de termenul-limită stabilit, anunţă cele două instituţii în comunicate de presă, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Eurodeputaţii au obţinut creşteri pentru bugetul UE din 2026 şi au asigurat fonduri pentru Horizon Europe, reţelele de transport şi energie, protecţia civilă şi agricultură.

După ce Consiliul va adopta oficial acordul, acesta va fi discutat în Comisia pentru bugete joia viitoare (20 noiembrie), apoi va fi supus votului în plenul Pa rlamentului European (în sesiunea din noiembrie de la Strasbourg) şi va fi promulgat de preşedintele Parlamentului.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Parlamentul European autorizează eurodeputatele să voteze prin procură în timpul concediului lor de maternitate

Articole13 Noi • 38 vizualizări
0 comentarii

Siegfried Mureșan, scrisoare oficială către Comisia Europeană, alături de liderii grupurilor politice pro-europene din Parlamentul European: „Solicităm modificarea propunerii privind planurile naționale în viitorul Buget multianual al UE. Vrem finanțare adecvată pentru agricultură și coeziune și rol central pentru regiuni”

Articole30 Oct 2025 • 274 vizualizări
0 comentarii

Situaţia din Ucraina şi Orientul Mijlociu, pe agenda Consiliului European de joi / Participă și președintele Nicușor Dan

Articole23 Oct 2025 • 62 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.