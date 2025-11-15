Negociatorii Parlamentului European şi cei ai Consiliului au ajuns la un acord provizoriu ce privește bugetul UE pentru 2026

Negociatorii Parlamentului European şi ai Consiliului au ajuns sâmbătă la un acord provizoriu privind bugetul UE pentru 2026, înainte de termenul-limită stabilit, anunţă cele două instituţii în comunicate de presă, transmite Agerpres.

Eurodeputaţii au obţinut creşteri pentru bugetul UE din 2026 şi au asigurat fonduri pentru Horizon Europe, reţelele de transport şi energie, protecţia civilă şi agricultură.

După ce Consiliul va adopta oficial acordul, acesta va fi discutat în Comisia pentru bugete joia viitoare (20 noiembrie), apoi va fi supus votului în plenul Pa rlamentului European (în sesiunea din noiembrie de la Strasbourg) şi va fi promulgat de preşedintele Parlamentului.