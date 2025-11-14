Primul check-in din maratonul negocierilor pentru Bugetul UE pe termen lung: Rolul regiunilor și autorităților locale

În cadrul dezbaterii, reprezentanta Președinției daneze la Consiliul UE, Marie Bjerre, a luat cuvântul și a menționat faptul că este de datoria instituțiilor europene să ajungă la un acord cât mai devreme posibil, pentru a lăsa loc negocierilor ce vor fi extrem de complexe. Obiectivul Președinției daneze este să finalizeze o primă propunere de negociere până la finalul anului. Bjerre a subliniat că peste 70 de întâlniri tehnice au avut deja loc, datorită ambiției Comisiei Europene și că un compromis trebuie făcut pentru a putea răspunde noilor provocări pe plan global.

Ursula von der Leyen, Președinta Comisiei Europene, a susținut un discurs prin care a dat dreptate Parlamentului European cu privire la menținerea politicii agricole comune și politicii de coeziune în centrul dezvoltării Uniunii Europene, alocând 280 miliarde de euro pentru regiuni mai puțin dezvoltate, 294 miliarde de euro pentru venitul fermierilor și 2 miliarde de euro pentru sectorul piscicol. Ea a punctat că, deși structura bugetului se schimbă, țelul rămâne la fel. De asemenea, a menționat că a ascultat nemulțumirile europarlamentarilor și, ca urmare, politica de coeziune va continua să implice regiunile în procesul de co-creare al politicilor, având loc un schimb de opinii constant și direct cu Comisia Europeană printr-un proces de evaluare regională (regional check), mecanism prin care Comisia se va asigura că prioritățile locale se vor reflecta în planuri.

Mai mult, bugetul pentru fermieri se va ajusta la inflație. În ceea ce privește Fondul pentru competitivitate, acesta este conectat la Horizon Europe, care se va dubla și va fi ușor de accesat pentru toți cei care doresc să aplice.

Al treilea pilon, Global Europe, înglobează sume pentru investiții în securitatea energetică, pentru țările în proces de aderare, parteneriatele cu țări terțe și gestionarea migranților.

Ursula von der Leyen a menționat de asemenea că, pe parcursul negocierilor pentru CFM, trebuie să schimbăm perspectiva asupra modului în care UE cheltuie banii. Din acest motiv Comisia Europeană insistă asupra flexibilității ca principiu cheie în noul CFM. Comisia propune astfel instituirea unui mecanism de consultare pentru a identifica prioritățile celor 3 instituții europene. Astfel, în cazul în care o criză ar putea lovi continentul european, Parlamentul să poate avea cadrul prin care să fie angrenat și implicat în decizii de gestionare ale crizelor.

Co-raportorul dosarului, Siegfried Mureșan (PNL, PPE), a menționat faptul că Parlamentul European respinge viziunea unui buget care ar duce la o Europă mai slabă și subliniază rolul esențial al instituției pe care o reprezintă în adoptarea unui CFM relevant și orientat spre viitor. Parlamentul salută anunțul Comisiei privind concesiile pe care le va face, incluzând deopotrivă noile priorități (securitatea și competitivitatea), dar și consolidându-le pe cele tradiționale (agricultura și coeziunea). Parlamentul se angajează să lupte în continuare pentru un buget modern și transparent care să răspundă pe deplin așteptărilor cetățenilor.

La finalul dezbaterii a luat cuvântul Comisarul European pentru buget, Piotr Serafin, care a reconfirmat rolul politicii agricole comune, rolul politicii de coeziune, precum și rolul regiunilor în următorul CFM, subliniind faptul că mesajul eurodeputaților a fost înțeles.

Astfel, se încheie prima dezbatere din Parlamentul European privind ajustarea propunerii Comisiei Europene privind viitorul CFM, concluzionându-se cu modificări ce doresc să ofere un rol mai puternic pentru autoritățile locale.

Deși 2028 pare departe, iată că discuțiile sunt deja extrem de avansate. România nu mai are mult timp pentru a-și definitiva strategia și pentru a-și susține prioritățile la nivel european. Mai avem multe de discutat: rolul societății civile și universităților în reconectarea cetățenilor cu valorile europene, fondurile destinate IMM-urilor, flexibilitate pentru beneficiari și asigurarea că guvernul României va reflecta în plan prioritățile europene.

Am ajuns în apropierea primului check-point din acest maraton, dar mai avem de lucru. Având în vedere miza mare a fondurilor de coeziune și agricole, este esențial ca România să-și consolideze poziția de negociere înainte de următoarele runde de discuții.