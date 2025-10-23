Situaţia din Ucraina şi Orientul Mijlociu, pe agenda Consiliului European de joi / Participă și președintele Nicușor Dan

Preşedintele Nicuşor Dan va participa, joi, la reuniunea Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles.

Agenda Consiliului European include ca principale teme de discuţie situaţia din Ucraina, din Orientul Mijlociu, securitatea şi apărarea europeană, competitivitatea UE şi tranziţia dublă, accesul la locuinţe, migraţia şi Republica Moldova, se arată într-un comunicat al Administraţiei Prezidenţiale transmis AGERPRES.

Miercuri, Nicuşor Dan a participat la cina de lucru organizată de preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, cu preşedintele Egiptului, Abdel Fattah El-Sisi, în marja Summitului instituţional UE – Egipt.

La Bruxelles va avea loc şi Summitul Euro în format extins, unde va fi discutată situaţia economică la nivelul Uniunii Europene, cu accent pe Uniunea Economică şi Monetară şi euro digital.