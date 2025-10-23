FIDE va investiga atacurile lui Kramnik asupra lui Naroditsky, în contextul șocului provocat de moartea marelui maestru american la doar 29 de ani

Federația Internațională de Șah (FIDE) a declarat miercuri că examinează atacurile publice ale fostului campion mondial Vladimir Kramnik asupra lui Daniel Naroditsky, marele maestru american a cărui moarte subită la 29 de ani a șocat lumea șahului și a scos la iveală fisurile din era digitală a acestui sport, potrivit The Guardian.

Naroditsky, una dintre cele mai vizibile figuri ale renașterii șahului în era pandemiei, era unul dintre cei mai populari jucători și profesori ai generației sale, un copil minune educat la Stanford, care a câștigat campionatul mondial Under-12, a devenit mare maestru la 18 ani și a ajuns să adune peste 800.000 de urmăritori pe Twitch și YouTube. Cunoscut sub porecla Danya, Naroditsky, născut în California, a devenit un purtător de cuvânt al boom-ului online al șahului datorită combinației sale de răbdare, umor, generozitate și talent pentru comunicare, contribuind la atragerea unui public numeros către un hobby vechi de secole.

În ultimii ani, explozia șahului online a alimentat o creștere paralelă a acuzațiilor de trișare, pe măsură ce jucătorii au obținut acces la motoare computerizate puternice, capabile să sugereze mutări perfecte în timp real. Ecosistemul a devenit atât democratizat, cât și inflamabil. „Rata trișării online este de 100 până la 200 de ori mai mare decât la masa de joc”, a spus Kenneth Regan, maestru internațional și informatician care ajută la detectarea trișării pentru FIDE în calitate de membru al Comisiei Fair Play a organizației. „Din punctul meu de vedere, există între cinci și zece cazuri pe an la masa de joc.”

În această atmosferă volatilă a intrat Kramnik, rusul cerebral care a deținut titlul de campion mondial timp de aproape șapte ani după ce l-a detronat pe Garry Kasparov în 2000 și care este considerat pe scară largă unul dintre cei mai mari jucători defensivi din istorie. În ultimul an, el l-a acuzat pe Naroditsky, fără dovezi, că a folosit un motor de șah în timpul jocurilor online. Naroditsky a negat acuzația, dar a recunoscut că aceasta i-a afectat sănătatea mentală. „De când a apărut problema cu Kramnik, simt că, dacă încep să joc bine, oamenii presupun cele mai rele intenții”, a spus el în timpul ultimei sale transmisiuni live pe Twitch, weekendul trecut. „Problema este doar efectul persistent al acesteia.”

Luni, Charlotte Chess Center, unde Naroditsky era antrenor principal și mare maestru rezident din 2020, a anunțat moartea sa „neașteptată”. Nu a fost precizată cauza decesului, însă marele maestru ucrainean Oleksandr Bortnyk, un prieten apropiat al lui Naroditsky, a declarat că el și un alt prieten l-au găsit pe tânărul de 29 de ani inconștient în casa sa. Omagii au venit din întreaga lume a șahului. „Putea explica jocul chiar și unei furnici”, a declarat colegul său streamer și maestru internațional Levy Rozman, mai cunoscut sub numele de GothamChess. „El se afla la intersecția perfectă între a juca strălucit și a explica strălucit.”

Pe măsură ce durerea s-a răspândit, furia a urmat rapid. Numărul 2 mondial, Hikaru Nakamura, l-a condamnat pe Kramnik în transmisiunea sa, folosind cuvinte dure, în timp ce cvintuplul campion mondial Magnus Carlsen a condamnat comportamentul „oribil” al rusului. Marele maestru indian Nihal Sarin, care a jucat împotriva lui Naroditsky în ultimul său meci online, l-a acuzat pe Kramnik că „i-a luat viața” în declarațiile sale pentru Indian Express, adăugând că o campanie neîncetată de acuzații l-a lăsat pe prietenul său „sub un stres imens”.

Kramnik, în vârstă de 50 de ani, care a făcut acuzații similare împotriva altor jucători în ultimii ani, a continuat să posteze chiar și după vestea morții lui Naroditsky, numind-o o tragedie pe care „poliția ar trebui să o investigheze”, speculând despre „interese financiare” și amenințând cu acțiuni legale împotriva „celor care mă acuză pe nedrept”. Declarațiile sale au stârnit o nouă indignare, intensificând apelurile către FIDE să intervină.

Sarin, în vârstă de 21 de ani, l-a descris pe Kramnik ca fiind „un jucător extraordinar, un campion mondial” care „a dat mult șahului”, dar s-a opus cruciadei sale împotriva celor suspectați de trișare: „Trișarea în șah este o problemă uriașă. Dar ceea ce face Kramnik este complet inacceptabil. El doar lansează acuzații în fiecare zi. … A fost campion mondial, o figură foarte influentă, până la urmă. Și nu știu dacă își dă seama de impactul pe care îl poate avea asupra unor oameni nevinovați. Metodele lui Kramnik par să fie, practic, să arzi un oraș pentru a prinde niște trișori. Omori câteva mii de oameni complet nevinovați pentru a prinde unul sau doi.”

Directorul executiv al FIDE, Emil Sutovsky, a declarat pentru Reuters că organizația „analizează” comportamentul lui Kramnik, menționând că „modul în care Kramnik abordează problema este pur și simplu inacceptabil”, referindu-se la acuzațiile publice repetate. Federația a declarat că intenționează să-l onoreze pe Naroditsky cu un premiu special și că președintele său, Arkady Dvorkovich, va institui un premiu în numele său.

Însă propria încercare de reflecție a lui Sutovsky a aruncat în curând organismul de conducere într-o controversă și mai profundă. Într-o postare lungă pe X, el a scris că, deși comportamentul lui Kramnik era „îngrozitor și de-a dreptul rușinos”, se întreba totuși dacă prietenii lui Naroditsky făcuseră suficient pentru a-l ajuta în ultimele luni. „Cantitatea de iubire acordată lui Danya post-mortem este fără precedent”, a scris el. „Dar iată problema: unde erați voi toți când Danya era în viață și se simțea rău?” El a continuat spunând că „semnalarea virtuții și căutarea aprecierilor sunt cele mai proaste moduri de a-i arăta respect lui Danya”, adăugând că Naroditsky „era amabil cu mulți, dar se pare că, în majoritatea timpului, era singur”.

Postarea a stârnit imediat reacții negative. Streamerul de șah și marele maestru feminin Nemo Zhou a numit-o „una dintre cele mai dezgustătoare și josnice lucruri pe care le-am citit vreodată”. Într-un răspuns pe X, ea l-a acuzat pe Sutovsky că „dă vina pe public când nu ai absolut nicio idee cu cine a fost în contact Danya” și că nu a protejat jucătorii de hărțuire. „Unde naiba erai?”, a scris ea. „Cu siguranță nu ți-ai protejat jucătorii de abuzuri… Ești clar nepotrivit pentru a conduce FIDE. Demisionează imediat.”

Populara streameră suedeză Anna Cramling, care a descris atacurile lui Kramnik ca fiind „hărțuire cibernetică”, a criticat și ea postarea lui Sutovsky, cerând FIDE să „facă tot ce îi stă în putință pentru a se asigura că se face dreptate”.

Alte personalități au afirmat că remarca directorului general al FIDE trădează o orbire față de o problemă culturală mai amplă: climatul de suspiciune, ostilitate și control parasocial care domină acum șahul online. Mulți au menționat anul 2023, când popularul site Chess.com a închis blogul lui Kramnik după ce l-a avertizat cu privire la „atacurile sale tot mai intense” asupra a zeci de jucători, calificând acuzațiile sale ca „nefondate și dăunătoare”.

Familia lui Naroditsky a declarat că speră ca el să fie amintit nu pentru toxicitatea pe care a îndurat-o, ci pentru „bucuria și inspirația pe care le-a adus oamenilor în fiecare zi”. Carlsen l-a descris ca „o resursă pentru comunitatea șahistă”, în timp ce Nakamura l-a numit „cel mai bun dintre noi”.

Într-un răspuns adresat miercuri agenției Reuters, Kramnik a declarat: „Prefer să spun povestea în întregime, nu doresc să comentez declarația lui Emil Sutovsky, dar voi comenta declarația președintelui FIDE [Dvorkovich], dacă va apărea”.

Kramnik și Sutovsky nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii din partea Guardian.

Pe măsură ce federația se confruntă cu presiuni pentru a acționa, credibilitatea FIDE a fost pusă sub semnul întrebării: nu numai pentru modul în care tratează cazul Kramnik, ci și pentru capacitatea sa de a face față consecințelor mai sumbre ale revoluției online pe care Naroditsky a ajutat-o să se producă. Era digitală a făcut șahul mai rapid, mai zgomotos și mai vizibil ca niciodată. De asemenea, l-a făcut și mai crud.

„Zâmbetul lui Daniel s-a estompat după ce au început atacurile”, a spus Sarin. „Cu toții am văzut asta. Lumea șahului a pierdut una dintre cele mai strălucitoare personalități – cineva care a făcut jocul nostru accesibil pentru milioane de oameni.”