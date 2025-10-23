Lewis Hamilton anunță o schimbare de obiectiv pentru finalul sezonului cu Ferrari

Venirea lui Lewis Hamilton la Ferrari a fost așteptată cu mari speranțe de către fanii Scuderiei, dar primul sezon alături de monopostul roșu este unul gri pentru multiplul campion de Formula 1. Evoluția bună de la Austin dă însă unele speranțe, iar Lewis spune că obiectivul pentru finalul stagiunii este clasarea pe locul doi în ierarhia constructorilor.

Ferrari nu se bate pentru locul întâi nici în acest sezon: McLaren este deja campioană la constructori, iar Oscar Piastri, Lando Norris și Max Verstappen se luptă pentru titlul de la piloți.

Ocupant al locului patru la Austin, Hamilton spune că noul obiectiv pentru finalul sezonului este depășirea Mercedes în ierarhia constructorilor.

Cu alte cuvinte, Ferrari să termine sezonul pe locul 2, poziție pe care a încheiat și anul trecut.

În prezent, Scuderia se află pe locul trei, între Mercedes și RedBull Racing.

Cele trei echipe sunt despărțite de doar zece puncte, lupta fiind una acerbă pentru ultimele cinci Grand Prix-uri.

„Dacă pot ajuta echipa să termine în fața celor de la Mercedes, pe locul doi în campionatul constructorilor, ar fi un final de an bun de sezon”, transmite Hamilton.

„Chiar sper doar ca mașina noastră să fie mai bună la următorul Grand Prix (n.r. cel din Mexic, din acest weekend)”, a adăugat el, citat de racingnews365.com.

„Este foarte dificil să știu de ce se întâmplă asta și de ce există atâtea oscilații. Mercedes a câștigat ultima cursă, iar în următoarea au fost în spatele nostru. Totul pare un carusel”, admite Hamilton.

Clasamentul piloților din F1 după cursa de la Austin

1 Oscar Piastri (McLaren) 346 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 332

3 Max Verstappen (RedBull) 306

4 George Russell (Mercedes) 252

5 Charles Leclerc (Ferrar) 192

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 142

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 89

8 Alexander Albon (Williams) 73

9 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 41

10 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

11 Carlos Sainz (Williams) 38

12 Fernando Alonso (Aston Martin) 37

13 Lance Stroll (Aston Martin) 32

14 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

15 Esteban Ocon (Haas) 28

16 Yuki Tsunoda (RedBull) 28

17 Pierre Gasly (Alpine) 20

18 Oliver Bearman (Haas) 20

19 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 678 puncte / campioană

2 Mercedes 341

3 Ferrari 334

4 RedBull 331

5 Williams 111

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 69

8 Kick Sauber 59

9 Haas 48

10 Alpine 20

