G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Zeci de balene-pilot au murit după ce au eşuat în Noua Zeelandă…

Sursa foto: Captură video – Twitter / poupée

Zeci de balene-pilot au murit după ce au eşuat în Noua Zeelandă / Cauza acestui fenomen nu este cunoscută

Articole23 Oct • 92 vizualizări 0 comentarii

Peste 20 de exemplare de balenă-pilot au murit după ce au eşuat pe o plajă izolată din Noua Zeelandă, transmite joi agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Un grup de 29 de balene a fost descoperit luni pe plaja Twilight, sau Paenga Rehia, în apropierea extremităţii nordice a Insulei de Nord.

Departamentul de Conservare a decis să nu demareze o operaţiune de salvare din cauza locaţiei îndepărtate, a stării animalelor şi a factorilor legaţi de maree, se arată într-un comunicat.

Cotidianul regional Northern Advocate a relatat joi că 27 dintre balene au murit între timp.

Departamentul de Conservare a declarat că a fost instituit un „rahui”, o interdicţie spirituală maori, pentru îndepărtarea riscurilor biologice. Acest proces va fi condus de populaţia locală Ngati Kuri, cu sprijinul departamentului.

Noua Zeelandă şi ţara vecină, Australia, sunt zone predispuse la eşuări în masă ale balenelor. Ambele naţiuni insulare sunt înconjurate de oceane adânci în care trăiesc colonii mari de balene-pilot.

Cauza eşuării balenelor nu este cunoscută.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Proteste masive și greve ale medicilor și profesorilor, în Noua Zeelandă, pe fondul austerității impuse de guvernul de centru-dreapta

Articole23 Oct • 225 vizualizări
0 comentarii

Noua Zeelandă a suferit cea mai drastică înfrângere din istorie la rugby, scor 10-43 cu Africa de Sud

Articole13 Sep 2025
0 comentarii

Noua Zeelandă evacuează trei persoane dintr-o bază de cercetare americană din Antarctica, într-o operaţiune de salvare cu risc ridicat / Operaţiunea a durat 20 de ore, la temperaturi extrem de scăzute, în întunericul complet al iernii antarctice

Articole6 Aug 2025
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.