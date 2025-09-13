Noua Zeelandă a suferit cea mai drastică înfrângere din istorie la rugby, scor 10-43 cu Africa de Sud
Africa de Sud a învins Noua Zeelandă, sâmbătă, la Wellington, scor 43-10, în Rugby Championship, aceasta fiind cea mai drastică înfrângere pe teren propriu din istoria All Blacks, transmite News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Niciodată învinşi cu mai mult de 15 puncte în Noua Zeelandă, All Blacks s-au prăbuşit literalmente pe gazonul Sky Stadium, încasând un 36-0 în repriza a doua şi cedând Springboks locul de numărul unu mondial.
Cea mai mare înfrângere a Noii Zeelande data din vara anului 2023, când Africa de Sud a învins-o cu 35-7 pe Twickenham, în Londra, într-un meci de pregătire pentru Cupa Mondială din 2023 din Franţa.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Statul francez, acționat în judecată de către jurişti, care-l acuză că şi-a încălcat obligaţia de a preveni un genocid al Israelului în războiul din Fâşia Gaza
Zelenski acuză Rusia de atacuri „cinice” în Ucraina, vizând instalaţii petroliere ale Azerbaidjanului, înainte de întâlnirea sa cu Trump şi anumiţi lideri europeni / „Putin va comite asasinate ostentative” „pentru a submina eforturile diplomatice”
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.