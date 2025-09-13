G4Media.ro
Noua Zeelandă a suferit cea mai drastică înfrângere din istorie la rugby,…

Sursa foto: captură video

Noua Zeelandă a suferit cea mai drastică înfrângere din istorie la rugby, scor 10-43 cu Africa de Sud

Africa de Sud a învins Noua Zeelandă, sâmbătă, la Wellington, scor 43-10, în Rugby Championship, aceasta fiind cea mai drastică înfrângere pe teren propriu din istoria All Blacks, transmite News.ro.

Niciodată învinşi cu mai mult de 15 puncte în Noua Zeelandă, All Blacks s-au prăbuşit literalmente pe gazonul Sky Stadium, încasând un 36-0 în repriza a doua şi cedând Springboks locul de numărul unu mondial.

Cea mai mare înfrângere a Noii Zeelande data din vara anului 2023, când Africa de Sud a învins-o cu 35-7 pe Twickenham, în Londra, într-un meci de pregătire pentru Cupa Mondială din 2023 din Franţa.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

