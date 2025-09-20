Poliția din Africa de Sud a descoperit un laborator de metamfetamină în valoare de 20 de milioane de dolari

Poliția sud-africană a declarat că a destructurat un laborator de metamfetamină cristalizată, cu droguri în valoare de 20 de milioane de dolari (15 milioane de lire sterline), descoperit într-o fermă din estul țării, transmite BBC.

Cinci persoane „dintr-o țară nord-americană” au fost arestate, în timp ce alte două „despre care se crede că sunt din țări vest-africane” au fugit de la fața locului, se arată într-un comunicat.

Fotografiile poliției arată echipamente industriale de producție, împreună cu cântare și cutii de prânz umplute cu droguri ilegale.

Într-un raport din 2022 privind starea globală a reducerii riscurilor, Africa de Sud a fost descrisă ca una dintre cele mai mari piețe de consum de metamfetamină cristalină din lume. Geografia și „frontierele permeabile” ale țării o fac un punct de tranzit ideal pentru drogurile ilegale, afirmă ONU.

În timpul raidului de vineri de la ferma din Volksrust, la 225 km sud-vest de Johannesburg, poliția a confiscat și o pușcă cu alice încărcată cu gloanțe oarbe.

Îngrijitorul fermei, care a fost și el arestat, a fost găsit cu trei gloanțe reale.

Anul trecut, o descoperire similară la o fermă izolată din altă parte a țării a dus la arestarea a doi mexicani și a doi sud-africani.