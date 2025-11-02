„Un coșmar pentru McLaren”: Legendarul Hakkinen dezvăluie tensiunea uriașă dintre Norris și Piastri pentru titlul din F1

Mika Hakkinen, dublu campion mondial, vorbește despre un scenariu „groaznic” pentru McLaren pe măsură ce lupta pentru titlul de campion din Formula 1 se intensifică odată cu apropierea de finalul sezonului.

Lando Norris și Oscar Piastri sunt despărțiti de doar un singur punct cu patru Mari Premii înainte de finalul sezonului din Formula 1. Orice se poate întâmpla, iar Mika Hakkinen vorbește despre presiunea fantastică din paddock-ul celor de la McLaren.

Hakkinen a afirmat că este un scenariu dificil de gestionat pentru orice echipă, indiferent de numele acesteia.

„Zak Brown, Andrea (n.r. Stella), sunt cu adevărat incredibili”, a declarat Hakkinen în podcastul High Performance.

„Au trebuit să lucreze atât de strâns cu piloții, încât au găsit o armonie frumoasă spre finalul sezonului.

Așa este în curse și unul dintre acești piloți poate câștiga campionatul. Este un coșmar. Este o situație absolut oribilă în interiorul echipei. Nu spun asta în sens negativ. Spun doar că asta este realitatea.

Vrei ca acest sezon să se termine într-un mod perfect și de aceea cred că Lando are deja destulă experiență în F1.

Oscar se apropie de acest nivel. Așadar, cred că vor găsi modalități de a încheia sezonul într-un mod bun”, speră Mika Hakkinen, fost pilot al celor de la McLaren.

36 de puncte îi separă în prezent pe Norris și Verstappen, în timp ce Oscar (al doilea clasat) mai are doar 35 de puncte avans față de Max (în august erau 104 puncte).

Hakkinen insistă însă asupra faptului că dacă McLaren se va impune și la piloți (a câștigat deja titlul de la constructori), atunci va trebui să gestioneze cu mare atenție faptul că unul dintre piloții săi va fi extrem de dezamăgit de ratarea titlului.

Pot apărea astfel tensiuni suplimentare în garajul celor de la Woking, iar acest lucru poate strica armonia, dar și obiectivul pentru 2026.

Clasamentul piloților din F1 după cursa de la Hermanos Rodriguez

1 Lando Norris (McLaren) 357 puncte

2 Oscar Piastri (McLaren) 356

3 Max Verstappen (RedBull) 321

4 George Russell (Mercedes) 258

5 Charles Leclerc (Ferrar) 210

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 146

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 97

8 Alexander Albon (Williams) 73

9 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 41

10 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

11 Carlos Sainz (Williams) 38

12 Fernando Alonso (Aston Martin) 37

13 Oliver Bearman (Haas) 32

14 Lance Stroll (Aston Martin) 32

15 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

16 Esteban Ocon (Haas) 30

17 Yuki Tsunoda (RedBull) 28

18 Pierre Gasly (Alpine) 20

19 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 713 puncte / campioană

2 Ferrari 356

3 Mercedes 355

4 RedBull 346

5 Williams 111

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 69

8 Haas 62

9 Kick Sauber 60

10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1