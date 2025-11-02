Tinerii ruși sunt seduși de o pastilă ieftină și periculoasă pentru pierderea în greutate numită Molecule

Molecule, o pastilă care promite pierderea rapidă în greutate, a devenit virală pe TikTok-ul rusesc la începutul acestui an. Feed-urile tinerilor au început să se umple cu legende precum „Ia Molecule și uită că există mâncare” sau „Vrei să stai în fundul clasei în haine supradimensionate?”

Clipurile arătau frigidere aliniate cu cutii albastre cu holograme și etichete „Molecule Plus”.

Comenzile au început să se adune, în timp ce adolescenții își împărtășeau „călătoriile de pierdere în greutate” pe rețelele sociale. Dar a existat o capcană, relatează BBC.

Maria, în vârstă de 22 de ani, a cumpărat pilula de la un retailer online popular. Ea a luat două pastile pe zi și, după două săptămâni, spune că i s-a uscat gura și și-a pierdut complet apetitul.

„Nu aveam absolut nicio dorință să mănânc, darămite să beau. Eram nervoasă. Îmi mușcam constant buzele și îmi mestecam obrajii”

Maria a dezvoltat anxietate severă și a început să aibă gânduri negative. „Aceste pastile aveau un efect profund asupra psihicului meu”, spune ea.

Maria, care locuiește în Sankt Petersburg, spune că nu era pregătită pentru efecte secundare atât de severe.

Alți utilizatori TikTok au menționat pupile dilatate, tremurături și insomnie. Se pare că cel puțin trei elevi au ajuns la spital.

În aprilie, o elevă din Chita, Siberia, a avut nevoie de îngrijiri spitalicești după ce a luat o supradoză de Molecule. Potrivit rapoartelor locale, ea încerca să piardă în greutate rapid, la timp pentru vară.

Mama unei alte eleve a declarat presei locale că fiica ei a fost internată la terapie intensivă după ce a luat mai multe pastile deodată.

În mai, un băiat de 13 ani din Sankt Petersburg a avut nevoie de îngrijiri spitalicești după ce a avut halucinații și atacuri de panică. El i-ar fi cerut unui prieten să îi cumpere pastila pentru că era tachinat la școală din cauza greutății sale.

Substanță interzisă în Regatul Unit, UE și SUA

Prospectul pastilelor Molecule enumeră adesea „ingrediente naturale” precum rădăcină de păpădie și extract de semințe de fenicul.

Dar la începutul acestui an, jurnaliștii de la ziarul rus Izvestiya au trimis pastilele pe care le cumpăraseră online pentru testare și au descoperit că acestea conțineau o substanță numită sibutramină.

Utilizată pentru prima dată ca antidepresiv în anii 1980 și ulterior ca inhibitor al apetitului, studiile ulterioare au constatat că sibutramina a crescut riscul de infarct și accident vascular cerebral – în timp ce promova doar ușor pierderea în greutate.

A fost interzisă în SUA în 2010 și este, de asemenea, ilegală în Marea Britanie, UE, China și alte țări.

În Rusia, este încă utilizată pentru tratarea obezității, dar este disponibilă doar pentru adulți și pe bază de rețetă.

Achiziționarea și vânzarea de sibutramină fără prescripție medicală este o infracțiune penală. Dar acest lucru nu a împiedicat persoanele fizice și întreprinderile mici să o vândă online – adesea în doze mai mari decât medicamentele legale – și fără a necesita prescripție medicală.

Pilulele nelicențiate costă aproximativ 8-9 dolari pentru o doză de 20 de zile – mult mai ieftin decât injecțiile recunoscute pentru pierderea în greutate, cum ar fi Ozempic, care pe piața rusă se vând cu 50-210 dolari pentru tratamentul pe o lună de zile.

„Autoadministrarea acestui medicament este foarte nesigură”, spune endocrinologul Ksenia Solovieva din Sankt Petersburg, avertizând asupra potențialelor riscuri de supradozaj, „deoarece nu știm cât din ingredientul activ pot conține astfel de «suplimente alimentare»”.

Rușii primesc în mod regulat pedepse cu închisoarea pentru achiziționarea și revânzarea pastilelor Molecule. Dar se dovedește dificil pentru autorități să pună stăpânire pe drogul vândut ilegal.

În aprilie, Safe Internet League, susținută de guvern, a raportat autorităților tendința în creștere în care sunt implicați tinerii – ceea ce a determinat mai multe piețe online importante să retragă Molecule de la vânzare. Dar, în curând, a început să apară online sub un nou nume, Atom, în ambalaje aproape identice.

Recent a fost adoptată o lege care permite autorităților să blocheze site-urile web care vând „suplimente alimentare neînregistrate”, fără un ordin judecătoresc – dar vânzătorii au ocolit acest lucru prin catalogarea lor ca „nutriție sportivă”.

Pe TikTok, puteți găsi comercianți care vând Molecule sub anunțuri care par a fi pentru muesli, biscuiți și chiar becuri. Iar unii comercianți nici măcar nu mai încearcă să se ascundă.

În urmă cu câteva săptămâni, BBC a găsit liste cu Molecule pe o piață online rusă populară. Când a fost contactat pentru comentarii, site-ul a spus că a eliminat imediat orice produs care conținea sibutramină. Dar a recunoscut că a fost dificil să găsească și să elimine produsele care nu menționau în mod explicit sibutramina.

Dacă reușiți să puneți mâna pe Molecule, este greu să știți exact ce primiți – și nu este clar unde sunt fabricate pastilele.

BBC a găsit unii vânzători cu certificate de producție de la fabrici din Guangzhou și Henan, în China. Alții susțin că pastilele provin din Germania.

Pe unele pachete se afirmă că au fost produse în Remagen, în Germania, dar BBC a descoperit că nu există nicio astfel de companie listată la adresa indicată.

Anumiți vânzători kazahi care vând Molecule rușilor au declarat pentru BBC că au cumpărat stocuri de la prieteni sau depozite din capitala Astana, dar nu au putut da numele furnizorului inițial.

În același timp, comunitățile online de tulburări alimentare au devenit spații în care Molecule este promovat, utilizatorii bazându-se pe hashtag-uri și termeni codificați pentru a trece de moderare.

Endocrinologul Ksenia Solovieva spune că Molecule este deosebit de dăunător atunci când este luat de tineri care au deja tulburări de alimentație. Pentru cei aflați în recidivă sau aproape de recidivă, un supresor al apetitului ușor disponibil poate fi foarte periculos, spune ea.

Anna Enina, un influencer rus cu milioane de urmăritori care a recunoscut ea însăși că a folosit în trecut pastile nelicențiate pentru pierderea în greutate, și-a avertizat public abonații: „Ca cineva care s-a luptat cu o tulburare de alimentație… consecințele vor fi cumplite. Veți regreta de zece ori”.

Maria, în vârstă de 22 de ani, a suferit efecte secundare grave și este una dintre cele care regretă. După ce a luat prea multe pastile Molecule, ea a fost trimisă la spital.

În prezent, ea descurajează alte femei și fete tinere să ia pastilele pe forumurile de pierdere în greutate. Ea chiar a contactat părinții unei adolescente pentru a-i avertiza.

Dar Molecule rămâne popular online. Și fiecare videoclip care apare pe feed-ul TikTok al Mariei este o amintire a pastilelor care au îmbolnăvit-o.