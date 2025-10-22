„Ticăloșenia a existat mereu în F1”, spune un fost mecanic după momentul controversat de la Austin cu RedBull în rolul principal

RedBull a fost amendată cu 50 de mii de euro după un episod ciudat petrecut înainte de cursa din SUA și care a fost îndreptat împotriva rivalului Lando Norris. La doar câteva zile după incident, Gary Anderson, fost mecanic în Formula 1, spune că „ticăloșenia a existat mereu în Marele Circ”.

Un membru al echipei din Milton Keynes a reintrat pe grila de start în timpul turului de formare și a încercat să îndepărteze banda folosită de Norris pentru a-și poziționa monopostul corect la start.

Gary Anderson, fost mecanic-șef la McLaren, vorbește pe larg despre acest incident petrecut înainte de cursa de la Austin.

Într-un material publicat în The Race, Anderson spune fără nicio ezitare că acest gen de practici nu reprezintă o noutate în Formula 1.

„Acest tip de ticăloșie a avut loc întotdeauna”, a declarat el.

Veteranul mecanic și-a exprimat surprinderea față de gestul unei echipe de calibru precum RedBull, dar a amintit și de un episod notoriu din trecutul sportului.

„Am fost foarte surprins de dezvăluirea că un membru al echipei RedBull Formula 1 a încercat să îndepărteze o bucată de bandă adezivă de pe peretele boxelor, ca marcaj pentru a-l ajuta pe Lando Norris să se alinieze pe grilă”, a explicat Anderson.

„Mi s-a părut similar cu momentul în care Benetton a avut un incendiu în pitlane, în timp ce realimenta mașina lui Jos Verstappen la Hockenheim, în 1994.

S-a dat vina pe un angajat junior care a îndepărtat un filtru din instalația de realimentare, aparent cu permisiunea producătorului. Acest tip de înșelăciune a existat întotdeauna”, atrage atenția Gary Anderson.

După „tactică vicleană” împotriva rivalului Lando Norris la Austin, RedBull a fost amendată cu 50 de mii de euro. Din această sumă, 25.000 de euro sunt cu suspendare până la finalul sezonului.

FIA a precizat că un membru al RedBull a pătruns în zona Porții 1 după începerea turului de formare – o încălcare clară a regulamentului.

Laurent Mekies, directorul RedBull Racing, a încercat să minimalizeze incidentul de la Austin: „A fost o neînțelegere. Vom analiza incidentul pentru a ne asigura că nu se mai repetă”, a spus el, citat de GPblog.

„Formula 1 a fost mereu despre a merge până la linia roșie – fără să o treci”, este de părere fostul mecanic al celor de la McLaren.

📰: Ex-McLaren mechanic Gary Anderson called Red Bull’s attempt to remove McLaren’s grid-tape marker at COTA “classic F1 skulduggery,” saying such tricks have “always gone on.” #F1 #MexicoGP pic.twitter.com/INv6mQda8Q — F1 Naija (@f1_naija) October 22, 2025

Verstappen are trei victorii în ultimele patru curse din Formula 1, iar acum rivalii de la McLaren îl iau mai mult decât în serios.

În august erau 104 puncte ce îl separau pe Verstappen de primul loc, acum ecartul s-a topit sub cursele fantastice făcute de olandez: 14 puncte până la Lando Norris (al doilea clasat) și 40 până la Oscar Pistri, liderul în derivă al F1.

Cea de-a 68-a victorie din palmares îl apropie cu încă un pas pe Max de un nou titlu mondial: ar putea fi al cincilea consecutiv în F1.

Clasamentul piloților din F1 după cursa de la Austin

1 Oscar Piastri (McLaren) 346 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 332

3 Max Verstappen (RedBull) 306

4 George Russell (Mercedes) 252

5 Charles Leclerc (Ferrar) 192

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 142

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 89

8 Alexander Albon (Williams) 73

9 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 41

10 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

11 Carlos Sainz (Williams) 38

12 Fernando Alonso (Aston Martin) 37

13 Lance Stroll (Aston Martin) 32

14 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

15 Esteban Ocon (Haas) 28

16 Yuki Tsunoda (RedBull) 28

17 Pierre Gasly (Alpine) 20

18 Oliver Bearman (Haas) 20

19 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 678 puncte / campioană

2 Mercedes 341

3 Ferrari 334

4 RedBull 331

5 Williams 111

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 69

8 Kick Sauber 59

9 Haas 48

10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1