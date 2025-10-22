A copiat RedBull monopostul McLaren? Andrea Stella explică „renașterea” rivalilor din F1

RedBull oferă cel mai rapid monopost în acest moment al sezonului din Formula 1, iar Andrea Stella (directorul McLaren) a fost chestionat pe marginea unui subiect „fierbinte” din paddock-ul Marelui Circ: a copiat RedBull filosofia aerodinamică a rivalilor de la McLaren?

Revenirea RedBull este una mai mult decât spectaculoasă: de la 104 puncte diferență între Oscar Piastri și Max Verstappen, acum australianul mai păstrează un avans de doar 40 de puncte față de campionul mondial en-titre.

Una dintre marile întrebări ale momentului este aceea dacă a reușit RedBull să copieze planul aerodinamic gândit de rivalii de la McLaren.

Într-un interviu acordat publicației GPblog, Andrea Stella a răspuns acestor nelămuriri.

Oficialul celor de la McLaren a precizat că estre aproape imposibil, în actualul context tehnic al regulamentului, ca o echipă să reproducă eficient conceptele unei alte mașini de pe grila de start.

„Sunteți întotdeauna foarte atenți la partea tehnică. Dar, în realitate, mai ales la acest nivel de maturitate al regulamentelor tehnice și al dezvoltării, nu poți lua nimic de la o altă mașină — ceva care poate arăta puțin diferit, cum ar fi o componentă de pe o altă mașină, și să ai vreo probabilitate că va funcționa”, a declarat Andrea Stella.

Inginerul italian a explicat că în loc să copieze concepte rivale, echipele de top din F1, precum RedBull sau McLaren, se bazează pe propria evoluție internă, ajustând detaliile fine ale comportamentului aerodinamic.

„Cred că dacă și-au îmbunătățit monopostul este pentru că este posibil să fi rezolvat unele potențiale probleme aerodinamice. S-au concentrat pe detalii: podeaua și aripa față”, transmite Stella atunci când vine vorba despre revoluția făcută de RedBull în ultimele săptămâni cu monopostul său de F1.

În a doua jumătate a sezonului 2025, RedBull a introdus două actualizări extrem de importante: o nouă podea la Monza și o aripă față revizuită în Singapore.

„Așa cum am mai spus, a existat o nouă podea la Monza și o nouă aripă față în Singapore.

S-ar putea ca ei pur și simplu să fi înțeles că această generație de mașini trebuie condusă în timp ce provoacă anumite aspecte, cum ar fi înălțimile de rulare. Pentru mine, dacă ar trebui să speculez, acolo mi-aș pune 1 dolar”, a adăugat Stella.

Directorul McLaren consideră că revenirea RedBull la o formă dominantă s-a făcut pe baza evoluției conceputului, nu a faptului că a copiat idei de la McLaren.

Clasamentul piloților din F1 după cursa de la Austin

1 Oscar Piastri (McLaren) 346 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 332

3 Max Verstappen (RedBull) 306

4 George Russell (Mercedes) 252

5 Charles Leclerc (Ferrar) 192

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 142

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 89

8 Alexander Albon (Williams) 73

9 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 41

10 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

11 Carlos Sainz (Williams) 38

12 Fernando Alonso (Aston Martin) 37

13 Lance Stroll (Aston Martin) 32

14 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

15 Esteban Ocon (Haas) 28

16 Yuki Tsunoda (RedBull) 28

17 Pierre Gasly (Alpine) 20

18 Oliver Bearman (Haas) 20

19 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 678 puncte / campioană

2 Mercedes 341

3 Ferrari 334

4 RedBull 331

5 Williams 111

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 69

8 Kick Sauber 59

9 Haas 48

10 Alpine 20

