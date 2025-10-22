Șoferii care au carnetul suspendat într-o țară din UE nu vor mai putea conduce în întregul bloc comunitar

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Parlamentul European a aprobat modificări ale legislației pentru a se asigura că șoferii care au carnetul suspendat într-o țară nu mai pot conduce în întregul bloc comunitar, scrie Euronews.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Marți, Parlamentul European a aprobat două reforme majore ale normelor UE privind conducerea auto — una care garantează că interdicțiile impuse șoferilor imprudenți se aplică în toate statele membre, iar cealaltă care introduce permisele digitale și standarde actualizate de testare.

În sistemul actual, un șofer căruia i s-a interzis conducerea auto într-o țară a UE pentru o infracțiune rutieră poate adesea să continue să conducă în altă parte, inclusiv în țara care i-a eliberat permisul.

Deoarece nu există o suspendare automată la nivelul UE, aproximativ 40 % din infracțiunile rutiere comise în străinătate rămân nepedepsite.

Noua lege prevede că o „suspendare a permisului de conducere” emisă într-o țară din UE va intra în vigoare în întreaga UE, chiar dacă permisul a fost emis în altă parte.

Astfel de suspendări se aplică infracțiunilor grave de siguranță rutieră, inclusiv conducerea sub influența alcoolului, viteza excesivă, conducerea sub influența drogurilor și încălcările care duc la deces sau vătămări grave.

Odată ce un stat membru impune o suspendare, acesta trebuie să notifice țara care a eliberat permisul utilizând un certificat standard al UE.

Aceasta din urmă are apoi la dispoziție 15 zile pentru a retrage permisul, interzicând efectiv contravenientului să conducă oriunde în UE pe durata suspendării.

Există însă și unele excepții. O țară poate refuza să aplice suspendarea unui alt stat dacă contravenția nu ar fi sancționată cu aceeași pedeapsă în conformitate cu propria legislație.

De exemplu, pragurile pentru conducerea sub influența alcoolului variază foarte mult în UE: unele țări retrag permisele pentru orice nivel detectabil de alcool în sânge, în timp ce altele permit cantități limitate.

În mod similar, o infracțiune de depășire a vitezei poate declanșa o suspendare la nivelul UE numai dacă șoferul a depășit limita de viteză locală cu cel puțin 50 km/h, deoarece regulile diferă de la o țară la alta – iar în Germania, anumite autostrăzi nu au nicio limită.

Un permis digital pentru șoferii europeni

A doua lege actualizează regulile UE privind permisele de conducere într-un mod mai amplu, introducând permise digitale, noi cerințe de testare și limite de vârstă mai mici pentru șoferii profesioniști.

Permisul digital, accesibil prin smartphone, va deveni treptat formatul principal al UE, deși șoferii pot solicita în continuare un permis fizic.

Noii șoferi vor avea o perioadă de probă de minimum doi ani, cu sancțiuni mai severe pentru conducerea sub influența alcoolului, nefolosirea centurii de siguranță sau nefolosirea dispozitivelor de siguranță pentru copii.

Tinerii de 17 ani vor putea obține permisul, dar vor trebui să fie însoțiți de un șofer cu experiență până la împlinirea vârstei de 18 ani.

Pentru a remedia deficitul cronic de șoferi profesioniști din Europa, legislația reduce vârsta minimă pentru permisele de camion la 18 ani și pentru permisele de autobuz la 21 de ani.

Această prevedere a fost puternic criticată de unii deputați europeni.

„Reducerea vârstei minime pentru conducerea autobuzelor, autocarelor și camioanelor profesionale reprezintă un risc grav pentru siguranța rutieră […], deoarece șoferii de camioane mai tineri sunt mult mai susceptibili de a fi implicați în accidente rutiere și decese”, a declarat pentru Euronews deputata europeană de stânga Elena Kountoura.

„Lipsa șoferilor profesioniști nu va fi rezolvată prin reducerea standardelor de siguranță, ci prin îmbunătățirea salariilor și a condițiilor de muncă, asigurarea unor perioade de odihnă adecvate, a unor zone de parcare sigure și a unor programe echitabile”, a afirmat ea.

Noua formare a șoferilor va pune, de asemenea, un accent mai mare pe unghiurile moarte, conducerea neatentă și interacțiunile cu utilizatorii vulnerabili ai drumurilor, cum ar fi bicicliștii și pietonii.

Conform noilor norme, permisele vor rămâne valabile în întreaga UE timp de 15 ani pentru autoturisme și motociclete și cinci ani pentru camioane și autobuze. Statele membre pot scurta perioadele de valabilitate pentru șoferii cu vârsta de 65 de ani și peste.

Pachetul legislativ, deja aprobat de guvernele UE, va intra în vigoare în legislația națională în termen de trei ani. Acesta vizează sprijinirea obiectivului UE „Viziunea zero” de reducere la jumătate a numărului de decese rutiere până în 2030 — un obiectiv încă departe de a fi atins.

Anul trecut, aproximativ 19.800 de persoane au murit pe drumurile europene, cu doar 3 % mai puțin decât în 2023.