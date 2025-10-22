Primarul interimar al Capitalei îl contrazice pe Bolojan și susține că sondajele nu sunt relevante pentru stabilirea candidatului PNL la Primăria București: Decizia despre candidat o vom tranșa în interior / Am experiența de a ocupa această funcție

Stelian Bujduveanu a declarat miercuri, 22 octombrie, la Antena 3 că sondajele de opinie nu sunt neapărat relevante în stabilirea candidatului PNL pentru alegerea primarului general al Capitalei, contrazicându-l astfel pe liderul PNL, Ilie Bolojan.

„Discuțiile referitoare la cine va fi candidatul vor fi tranșate în interior. Vom vedea care este cea mai bună strategie de a obține primarul general al capitalei. Nu cred ca doar sondajele sunt relevante. Decizia despre candidat o vom tranșa în interior. Am experiența de a ocupa această funcție. Nu e cazul ca cele trei partide să se pulverizeze într-o campanie pe repede înainte”, susține primarului interimar al Capitalei.

Bujduveanu crede că cea mai soluție ar fi fost ca partidele din Coaliție să desemneze un candidat comun la alegerile pentru funcția de primar general al Bucureștiului.

„Cea mai bună variantă ar fi ca partidele coaliției să aibă un candidat comun. Cel mai important lucru este stabilitatea guvernului. Trecem printr-o perioadă de criză. Urmează altă perioadă complicată, cu reforma administrației”, a precizat edilul.

Bolojan: „Cel mai bine plasat candidat din partea noastră este colegul meu, Ciprian Ciucu”

Edilul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, este cel mai bine plasat în sondajele interne ale PNL și ar putea fi un candidat redutabil pentru Primăria Generală a Capitalei, declarase anterior premierul Ilie Bolojan, potrivit euronews. Șeful Executivului a cerut partidelor să analizeze cu seriozitate opțiunile și să sprijine un candidat cu o bază solidă de susținere.

„În baza sondajului care a fost realizat de către PNL, cel mai bine plasat candidat din partea noastră este colegul meu, primarul sectorului șase, domnul Ciprian Ciucu. El este în topul încrederii în Capitală și ar putea fi un candidat redutabil pentru Primăria Generală a Capitalei și să candideze.

Partidele politice trebuie să analizeze strategia pe Capitală, pentru că aici este vorba de un vot din primul tur. Nu este ca la alegerile prezidențiale, vot din două tururi, și fiecare tip de alegere îți impune strategii diferite. Aici este evident că ar fi bine să existe un candidat care are o masă critică importantă în spate, în așa fel încât să aibă șanse reale să câștige.

Dacă sunt prea mulți candidați pe o anumită zonă, ei fracturează acel bazin de voturi și un contracandidat care vine dintr-o zonă care nu este majoritară. Dacă are are, de exemplu, 33-5% ar putea câștiga alegerile.”, explica Ilie Bolojan la Europa FM.