Consilierul prezidențial Eugen Tomac, atac la Diana Șoșoacă: ”O trădătoare vândută Kremlinului” / Mesaj de solidaritate pentru adolescenții ruși care au cântat împotriva regimului Putin

Consilierul prezidențial Eugen Tomac, europarlamentar din grupul Renew Europe a numit-o pe Diana Șoșoacă, liderul SOS România, drept ”o trădătoare vândută Kremlinului”, după ce aceasta a anunțat că a mers la Moscova pentru a participa la un eveniment politic.

”În timp ce o trădătoare vândută Kremlinului, care aduce deservicii enorme României pe plan european, a ales să meargă la Moscova pentru a primi noi instrucțiuni de discreditare a țării noastre și a Uniunii Europene, câțiva adolescenți ruși au zdruncinat puternic cu vocea și curajul lor inocent un regim barbar”, a scris Tomac pe pagina sa de Facebook.

Europarlamentarul face referiri la tinerii arestați după ce au cântat pe stradă melodii împotriva regimului Putin.

”Arestarea tinerilor care cântă împotriva războiului declanșat de Putin evidențiază disperarea ce bântuie acest regim criminal.

Nu pot să nu-mi exprim deplina solidaritate cu aceste voci curajoase, care își strigă dorința de libertate într-o țară transformată într-un gulag de către un dictator cu mâinile pătate de sânge”, a mai scris Tomac.

Președintele Nicușor Dan a anunțat, la 6 octombrie 2025, numirea echipei de consilieri prezidențiali și de stat din cadrul Administrației Prezidențiale. Eugen Tomac a fost numit cu această coazie consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni.

Tomac a fost ales europarlamentar pe lista Alianței Dreapta Unită USR-PMP-Forța Dreptei, în urma scrutinului din 9 iunie 2024, potrivit rezultatelor finale prezentate la 18 iunie de 2024 de Biroul Electoral Central. În calitate de europarlamentar ales, din partea Partidului Mișcării Populare, Eugen Tomac face parte din Grupul Renew Europe în Parlamentul European.

Europarlamentarul Diana Şoşoacă politician cu discurs extremist, pro-rus și anti-occidental, a fost prezentă la Moscova, săptămâna trecută, unde a participat la a 20-a aniversare a postului Russia Today, la care a fost prezent şi preşedintele Rusiei Vladimir Putin.

Potrivit SOS România, Diana Şoşoacă a acordat şi un interviu postului Russia Today în care a susţinut că, după ce i-a fost interzisă candidatura la Preşedinţie, acum autorităţile vor să o ”bage la ospiciu”, fiindcă spune adevărul.