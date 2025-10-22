G4Media.ro
Ucraina a lovit o uzină chimică rusă cu rachete Storm Shadow fabricate…

Sursa foto: Wikimedia Commons / Rept0n1x

Ucraina a lovit o uzină chimică rusă cu rachete Storm Shadow fabricate în Marea Britanie / Rachetele ruseşti au provocat incendii în Kiev

Primarul oraşului Kiev, Vitali Klitschko, a anunţat că rachetele ruseşti lansate pe timp de noapte au aprins incendii în mai multe districte şi au împrăştiat resturi, spărgând sticlă şi avariind maşinile. De cealaltă parte, Ucraina a lovit o uzină chimică din Rusia cu rachete Storm Shadow (foto) fabricate în Marea Britanie, transmite News.ro.

Klitschko, care a postat pe Telegram, a afirmat că serviciile de urgenţă au fost trimise în mai multe locaţii pentru a curăţa resturile lăsate de armele aeriene, dar nu au existat rapoarte de victime.

Nu s-a cunoscut imediat mărimea atacului şi ţinta principală. Klitschko a susţinut că atacul a fost efectuat cu rachete balistice. Rusia nu a comentat încă.

Guvernatorul regiunii, Mykola Kashnyk, a anunţat pe Telegram că o casă din zona din jurul Kievului a luat foc din cauza atacului rusesc. O femeie în vârstă a fost rănită.

Atacul asupra Ucrainei a ucis marţi patru persoane, a lăsat sute de mii de oameni fără electricitate şi mulţi alţii fără apă. Kievul a susţinut că acesta a fost cel mai recent dintr-o serie de atacuri ale Moscovei pentru a perturba sistemul de putere al vecinului său înainte de iarnă.

Ucraina a lovit o uzină chimică rusă cu rachete Storm Shadow fabricate în Marea Britanie

Potrivit presei internaţionale, care citează armata ucraineană, Ucraina a lovit o uzină chimică din Rusia cu rachete Storm Shadow fabricate în Marea Britanie.

Numind atacul „o lovitură de succes” care a pătruns în sistemul rus de apărare aeriană, oficialii Forţelor Armate ucrainene au declarat că încă evaluează rezultatul „rachetei combinate masive şi al atacului aerian”.

Kremlinul a avertizat Occidentul să nu dea Ucrainei arme capabile de atacuri cu rază lungă de acţiune, dar Kievul spune că este imperativ să se vizeze facilităţile ruseşti care joacă un rol-cheie în războiul Moscovei împotriva Ucrainei.

„Centrala Chimică Bryansk este o facilitate cheie a complexului militar-industrial al statului agresor”, a declarat, marţi, armata ucraineană într-o postare pe X.

Acesta a adăugat că fabrica „produce praf de puşcă, explozivi şi componente de combustibil pentru rachete utilizate în muniţie şi rachete folosite de inamic pentru a bombarda teritoriul Ucrainei”.

Autorităţile de la Moscova nu au comentat încă atacul. Acesta a avut loc în aceeaşi zi în care primul ministru al Marii Britanii, Keir Starmer, şi alţi lideri europeni, au promis că vor „răspândi presiunea asupra economiei Rusiei şi a industriei sale de apărare” până când liderul rus Vladimir Putin „este pregătit să facă pace”.

O declaraţie comună – co-semnată de liderii Ucrainei, Germaniei, Franţei, Italiei, Poloniei, Danemarcei, Finlandei, UE şi Norvegiei – a adăugat că „Ucraina trebuie să fie în cea mai puternică poziţie – înainte, în timpul şi după orice încetare a focului”.

Ultimele atacuri au venit după o întâlnire de săptămâna trecută la Casa Albă între Donald Trump şi preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în timpul căreia liderul SUA a indicat că nu este pregătit să furnizeze Kievului rachetele de croazieră Tomahawk.

Trump a fost iniţial de acord cu Putin să poarte discuţii la Budapesta cu privire la războiul din Ucraina, probabil în săptămânile următoare, dar acest plan a fost suspendat marţi, Trump declarând că nu doreşte o „întâlnire irosită”.

În remarcile făcute la Casa Albă, preşedintele SUA a indicat că un punct cheie a rămas refuzul Moscovei de a înceta lupta de-a lungul liniei frontului actual.

Doar luna trecută, Trump a părut să facă o schimbare majoră în poziţia sa faţă de încheierea războiului, spunând că Kievul ar putea „câştiga toată Ucraina în forma sa iniţială” – referindu-se la frontierele recunoscute internaţional ale Ucrainei.

Rusia a lansat invazia la scară largă a Ucrainei în februarie 2022. În prezent, controlează aproximativ 20% din teritoriul ucrainean. 

- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

1 comentariu

  1. Este momentul ca UE și in mod explicit Germania să intervină cu donarea de Taurus către Ucraina!
    Ce mai așteptăm? Să se sucească Trump? Ucraina are nevoie ACUM de Taurus!

