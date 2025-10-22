Ucraina și Suedia încheie un acord pentru exportul de apărare
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski se va deplasa miercuri în Suedia, unde cele două ţări vor anunţa un acord pentru exportul de arme, a anunţat miercuri guvernul suedez într-un comunicat, informează AFP.
Volodimir Zelenski şi prim-ministrul suedez Ulf Kristersson urmează să se întâlnească în oraşul Linköping, sediul grupului de apărare Saab care produce avioane de vânătoare Gripen, sisteme de arme şi submarine.
„La finalul întrevederii lor, Kristerssin şi Zelenski vor susţine o conferinţă de presă comună, pentru a face un anunţ în domeniul exporturilor de apărare”, a declarat guvernul suedez.
„O Ucraină puternică şi capabilă este o prioritate esenţială pentru Suedia şi noi vom continua să veghem ca Ucraina să poată riposta agresiunii Rusiei’, a scris Kristersson pe reţeaua socială X.
Anul trecut, Suedia şi-a suspendat proiectul de a trimite avioane de luptă Grinpen Ucrainei, ca răspuns la o cerere a unor ţări partenere care doreau să dea prioritate avioanelor F-16 americane.
