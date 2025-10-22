Cum riscă să se rupă digul construit de cancelarul german Friedrich Merz împotriva extremei drepte. Aripa estică a partidului de guvernământ vrea colaborare cu AfD

Sub presiunea aripii sale de dreapta, Friedrich Merz își reafirmă refuzul cu privire la orice alianță cu AfD, în timp ce CDU caută o strategie pentru a opri avansul partidului de extremă dreaptă, arată o analiză Le Point, citată de Rador.

Friedrich Merz se menține pe poziţii. În ciuda presiunilor din partea celor din partidul său care cer o apropiere de extrema dreaptă, cancelarul a reiterat luni dimineață de la sediul CDU din Berlin: „Nu vom colabora în niciun fel cu un partid care declară deschis că scopul său este de a ne distruge. Și repet acest lucru ca pe o mantră. Nu avem nimic în comun cu AfD”.

Friedrich Merz vrea să reacționeze. „Nu ne mai putem preface că AfD nu există”, a spus el. Duminică, cu ușile închise, lângă Berlin, i-a convocat pe liderii partidului său, CDU. Misiunea acestei întâlniri la nivel înalt: dezvoltarea unei strategii pentru a stopa ascensiunea spectaculoasă a AfD.

Toate sondajele au confirmat acest lucru de luni de zile: partidul de extremă dreapta reprezintă o amenințare reală pentru vechiul Partid Creștin Democrat, care se mândrește cu faptul că este ultimul mare partid democrat de masă din Germania.

La nivel național, AfD este imediat în spatele CDU, cu vârfuri de aproximativ 20% în regiunile occidentale conservatoare, cum ar fi Baden-Württemberg, unde vor avea loc alegeri regionale anul viitor.

În două state ale fostei RDG – Saxonia-Anhalt și Mecklenburg-Est-Vorpommern – unde vor avea loc alegeri și în 2026, o depășește în mod clar, cu scoruri așteptate de aproximativ 40%.

Pentru prima dată în istoria sa, Germania postbelică riscă să se trezească cu una sau două regiuni guvernate de extrema dreaptă. Având în vedere autonomia și ponderea landurilor în federalismul german, această veste este alarmantă.

Un coșmar pentru CDU, care se consideră singurul partid tradițional major încă în picioare, în contextul în care social-democrații se prăbușesc.

Friedrich Merz continuă să pledeze pentru necesitatea construirii unui „Brandmauer”, un paravan, împotriva AfD și respinge orice formă de cooperare sau coaliție, la orice nivel, cu extrema dreaptă. AfD a intrat în Bundestag în 2017 și este acum prezentă în majoritatea parlamentelor statale și municipalităților.

În cadrul CDU, s-au ridicat mai multe voci care cer o deschidere pe flancul drept. Peter Tauber, de exemplu, fost secretar general al partidului în timpul Angelei Merkel, cere „o nouă modalitate de a interacționa” cu AfD.

Această poziție este împărtășită pe scară largă de creștin-democrații din est, care susțin continuu că, „în anumite condiții bine definite”, colaborarea cu AfD ar trebui luată în considerare la nivel local. Însă această viziune este departe de a fi unanimă în rândul oficialilor CDU.

CDU este, așadar, zguduită de o dezbatere aprinsă între cei care cer, precum Jens Spahn (fost ministru al Sănătății sub Angela Merkel și în prezent șef al grupului parlamentar CDU din Bundestag), o deschidere către extrema dreaptă și cei care, precum Karl-Josef Laumann (vicepreședinte al CDU), denunță acest „partid nazist” sau, precum Martin Huber (secretar general al CSU bavarez), refuză orice formă de cooperare cu „un partid compus din lachei ai Kremlinului care vor să părăsească NATO, Uniunea Europeană și zona euro”.

Mai ales politicienii din Est cer o schimbare de strategie. În parlamentele regionale în care AfD este puternic reprezentată, este dificil să se obțină majorități pentru a adopta legislația și a guverna. Presiunea pentru o schimbare de direcție este puternică.

Niciuna dintre strategiile implementate de partidul lui Friedrich Merz pentru a încerca să frâneze avântul acestui nou rival nu s-a dovedit a fi încununată de succes. Nici evitarea, nici demonizarea, nici excluderea, nici măcar inspirarea din programul său pentru a recâștiga alegătorii atrași de tezele sale nu au funcționat.

Dimpotrivă, AfD nu a fost niciodată mai puternică.

Strategia schițată la întâlnirea din acest weekend ar fi să recâștige alegătorii AfD oferind răspunsuri la cele două probleme care îi preocupă cel mai mult: redresarea economică și imigrația. Friedrich Merz s-a angajat deja să injecteze miliarde de euro în economie și să reducă drastic numărul de migranți admiși în Germania, astfel încât „fața orașelor germane” să se schimbe.

El speră că, descoperind podurile și sălile de sport renovate și văzând că sunt din ce în ce mai puțini migranți pe străzile lor, alegătorii AfD pierduți se vor alătura CDU.

Până acum, eforturile cancelarului au fost în zadar: în timpul campaniei electorale generale, candidatul Merz a promis că va înjumătăți votul AfD. Dar acesta s-a dublat de la alegerea sa.

