Bulgarii încearcă să scape de mărunțișul strâns de-a lungul anilor înainte de adoptarea euro și vin la magazine cu borcane pline de monede / Comercianții spun că legea le dă voie să refuze plățile făcute cu mai mult de 50 de monede

Comercianții din Bulgaria se confruntă din ce în ce mai des cu o provocare neobișnuită, dar tot mai frecventă: clienții care vin cu borcane pline de monede mici pentru a-și plăti cheltuielile, scrie Novinite. Potrivit lui Nikolay Valkanov de la Asociația pentru Comerț Modern (SMT), această tendință s-a răspândit și se așteaptă să se accelereze pe măsură ce Bulgaria se apropie de adoptarea euro. El observă că multe persoane încearcă acum să folosească monedele de leva pe care le-au economisit de-a lungul anilor.

Monede mici, inconveniente mari

Problema, deși minoră la prima vedere, a devenit semnificativă pentru lanțurile de retail. Manipularea a sute de monede la casele de marcat încetinește operațiunile și provoacă tensiuni între personal și clienți. Valkanov îndeamnă consumatorii să fie mai înțelegători și le reamintește că, potrivit legislației bulgare, comercianții au dreptul de a refuza plățile efectuate cu mai mult de 50 de monede. El recomandă ca oricine dorește să scape de mărunțiș să îl schimbe la bancă, în loc să îl transporte în borcane sau plicuri la supermarketuri.

Reglementări înainte de adoptarea euro

În timp ce comercianții cu amănuntul se ocupă de monede, ei se pregătesc și pentru schimbări mai serioase, pe măsură ce se apropie trecerea Bulgariei la euro. Proiectul de buget pentru 2026 introduce mai multe măsuri care, potrivit întreprinderilor, ar putea genera costuri suplimentare și complicații. Unul dintre cele mai dezbătute puncte este introducerea planificată a unei noi versiuni a software-ului de gestionare a vânzărilor cunoscut sub numele de SUPTO. Sistemul are ca scop combaterea economiei subterane prin îmbunătățirea trasabilității tranzacțiilor, dar comercianții susțin că acesta ar dubla doar mecanismele existente.

Valkanov amintește că, atunci când guvernul a încercat anterior să implementeze un software similar în 2019, întreprinderile au estimat costul total la aproximativ 100 de milioane de leva. El avertizează că repetarea procesului în prezent ar putea multiplica această sumă de mai multe ori. Majoritatea marilor lanțuri de retail operează deja sisteme moderne conectate direct la Agenția Națională de Administrare Fiscală, asigurând transparență totală și schimb de date. Impunerea unui alt program impus de stat ar necesita, prin urmare, ajustări tehnice complexe, investiții substanțiale și ar putea aduce puține îmbunătățiri tangibile în colectarea impozitelor.

Raportare suplimentară privind „mărfurile riscante”

Proiectul de buget propune, de asemenea, o nouă obligație pentru comercianți de a declara așa-numitele mărfuri cu „risc fiscal ridicat”. Această listă, conform planurilor actuale, include peste 600 de categorii de produse, de la fructe precum pere și gutui până la produse lactate precum brânza și brânza galbenă. Fiecare camion care transportă astfel de mărfuri ar trebui să fie echipat cu GPS și urmărit în timp real.

Reprezentanții mediului de afaceri avertizează că această măsură ar putea crește brusc costurile logistice și birocrația, fără a aduce beneficiile dorite în materie de control. În loc să îmbunătățească supravegherea, munca administrativă suplimentară ar putea pune presiune pe companiile care se pregătesc deja pentru conversia monedei și noile proceduri fiscale.

Asociația pentru Comerț Modern solicită guvernului să asigure o tranziție lină prin introducerea treptată a acestor reglementări și după un dialog deschis cu comunitatea de afaceri. Grupul subliniază că trebuie acordat suficient timp companiilor pentru a se adapta, afin de a evita confuzia în primele luni ale anului 2026.

În ciuda acestor preocupări, pregătirile pentru adoptarea euro progresează. Marile lanțuri de retail și-au actualizat deja sistemele și sunt pregătite din punct de vedere tehnic pentru trecere. Se așteaptă ca Banca Națională a Bulgariei să livreze bancnote euro marilor retaileri cu puțin înainte de Anul Nou, asigurându-se că aceștia pot oferi rest în euro încă din prima zi a anului 2026.