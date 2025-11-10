Scrisoare deschisă, peste 40 de activiști și ONG-uri: Magistrații nu sunt o categorie vulnerabilă și defavorizată / ”Dacă nu reușim să construim o Românie cu justiție echitabilă, ne prăbușim cu toții în extremism și în haos”



O inițiativă din partea unor importante ONG-uri și activiști civici a venit în contextul recentelor tensiuni generate de declarațiile și reacțiile din sistemul judiciar românesc.

Peste 40 de organizații și personalități ale societății civile au semnat împreună o scrisoare deschisă adresată atât magistraților, cât și clasei politice, subliniind faptul că magistrații nu sunt o categorie vulnerabilă sau defavorizată, ci una privilegiată, și se solicită o abordare responsabilă și constructivă în raport cu sistemul de justiție.

”Consiliul Suprem al Magistraturii consideră că vicepremiera Oana Gheorghiu a incitat la violență, ură și discriminare atunci când a încercat să apeleze la sentimentele umanitariste ale magistraților pentru a-i convinge să înțeleagă și să accepte diminuarea pensiilor speciale.

În consecință, CSM a formulat o plângere penală invocând articolul 369 din Codul Penal, menit să apere categoriile protejate (adică persoanele sau grupurile de persoane atacate „pe criterii precum rasă, etnie, naționalitate, religie, gen, orientare sexuală, opinie politică, dizabilitate sau alte criterii similare”).

E ridicol ca magistrații, una dintre cele mai privilegiate categorii profesionale din România, să pretindă că sunt o categorie defavorizată și vulnerabilă. Și e periculos că un argument umanitarist, fie el oricât de nereușit formulat, a ajuns să însemne în ochii magistraților români incitare la violență, ură și discriminare.

Magistrații trebuie să înțeleagă că principiul independenței justiției nu implică interdicția de a discuta despre sistemul de justiție. Și, de asemenea, că nu orice discuție despre justiție reprezintă incitare la violență, ură și discriminare. Fie ea chiar și critică, fie ea purtată chiar și de un politician. Dimpotrivă: a trata orice discuție critică drept incitare la ură înseamnă a trivializa incitarea reală la ură – care este, într-adevăr, una dintre problemele majore ale României”, se precizează în scrisoarea deschisă.

Organizațiile semnatare atrag atenția că este ridicol și periculos ca magistrații, considerați una dintre cele mai privilegiate categorii profesionale din țară, să pretindă că reprezintă o categorie vulnerabilă sau defavorizată. Ei subliniază că orice argument umanitar, chiar și nereușit formulat, nu trebuie să fie interpretat automat ca incitare la ură sau violență, iar această tendință riscă să trivializeze fenomenul real al urii și violenței, care reprezintă o problemă majoră.

”Ar fi fost preferabil ca magistrații să se întrebe de ce a ajuns justiția să aibă o imagine atât de negativă în România. În urmă cu câțiva ani, cetățenii au protestat sute de zile la rând în stradă pentru a apăra justiția de atacurile politice. Acum, aceiași cetățeni se simt abandonați și trădați de justiție. Invităm magistrații să reflecteze cu precădere asupra cauzelor acestei percepții covârșitor negative asupra justiției. Și să înțeleagă că a trata orice discuție critică despre justiție drept incitare la ură va agrava suplimentar această percepție negativă.

Noi, cetățenii, vrem să simțim magistrații alături de noi în această luptă pentru independența justiției. Din nefericire, în ultima vreme am simțit prea des că unii înalți magistrați nu sunt alături de noi – ci mai degrabă alături de propriile interese, legate mai ales de pensiile speciale și de marii corupți. De aici și revolta noastră.

Invităm, așadar, politicienii să se pronunțe cât mai responsabil în legătură cu independența justiției. Și invităm, de asemenea, magistrații să fie alături de cetățeni în efortul de a construi un sistem de justiție cât mai echitabil. Inclusiv sub raportul pensiilor speciale.

Fiindcă, dacă nu reușim să construim o Românie cu justiție echitabilă, ne prăbușim cu toții în extremism și în haos. Indiferent cât de normale sau de speciale ne-ar putea fi pensiile”, se mai precizează în mesaj.

Semnatarii scrisorii:

Inițiativa România

Corupția Ucide

Inițiativa Timișoara

Societatea Timișoara

Reset

Acord Diaspora

Voluntari în Europa

#activAG Pitești

VedemJust: Voci pentru Democrație și Justiție

Geeks for Democracy

Valea Jiului Society

Declic

Freedom House, Romania

Centrul pentru Inovare Publică, Ovidiu Voicu, Director executiv

Împreună pentru A8 – Ionel Apostol

Aradul Civic

Valea Jiului Implicată

Coaliția Implicată a Jiului

Asociația Inițiativa pentru Cultură Democratică Europeană ICDE

Braşovul civic

Centrul FILIA

Expert Forum | EFOR Romania

Florin Buhuceanu, președinte executiv ECPI-Centrul Euroregional pentru Inițiative Publice

Raluca Nicolae, Agent Green

Ioana Ciută, Asociația Bankwatch România

Dan Trifu, Fundația Eco-Civica

Daniel Tecu, FADERE Federația asociațiilor de români din Europa

Romeo STAVAR-VERGEA, Consul Onorific al Franței

Simona David-Crisbǎşanu, Preşedinte Asociația ROI

Radu Vancu, Scriitor

Gabriel Paun, Scriitor, UN Champion of the Earth

Neculai Constantin Munteanu, ziarist

Brînduşa Armanca, ziaristǎ

Ondine Gherguț, ziaristǎ

Angi Șerban, activist

Traian Paparete, activist civic

Daniel Sandu, activist

Adina Vințan, activistă

Diana Maria Voicu, activist civic

Roxana Dascălu, jurnalist

Simona David-Crisbășanu, activist

Mihai Călin, actor