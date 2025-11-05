Economia bulgară a crescut cu 600% de la aderarea la UE / Singura țară care a depășit Bulgaria – România, cu o creștere de 658%

În ultimele două decenii, economia bulgară a înregistrat o creștere impresionantă, ce a atras atenția analiștilor economici din întreaga Europă. Produsul Intern Brut pe cap de locuitor al Bulgariei a crescut de la 2.710 euro în 2004 la 16.260 euro în 2024, ceea ce reprezintă o creștere de 600%, a anunțat BGNES, citând date Eurostat, potrivit Rador Radio România.

Singura țară care a reușit să depășească Bulgaria în ceea ce privește ratele de creștere în această perioadă este România, cu 658%. Economia românească a crescut de la 2.820 euro pe cap de locuitor în 2004 la 18.560 euro în 2024. Cele două țări balcanice nu sunt singurele care au demonstrat o dezvoltare economică atât de remarcabilă de la aderarea la Uniunea Europeană.

Tigrii baltici ai Europei

Și țările baltice au obținut rezultate impresionante în ultimii 20 de ani. Lituania a înregistrat o creștere de 505%, Letonia o creștere de 436%, iar Estonia o creștere de 405% a PIB-ului pe cap de locuitor.

Prin comparație, creșterea medie a PIB-ului pe cap de locuitor în Uniunea Europeană în aceeași perioadă a fost de 188%, ceea ce face ca realizările fostelor țări socialiste să fie și mai remarcabile.

Puterea de cumpărare

Bulgaria și România au înregistrat, de asemenea, progrese semnificative în ceea ce privește indicatorul parității puterii de cumpărare. În 2004, cele două țări au avut cele mai mici rezultate din UE, fiind cu 65% sub media Uniunii.

Două decenii mai târziu, puterea de cumpărare a Bulgariei a crescut semnificativ, de la 35 la 66% din media Uniunii Europene. România a avut performanțe și mai bune, indicatorul ajungând la 78%.

Și alte țări din regiune au înregistrat îmbunătățiri. Indicele puterii de cumpărare a crescut de la 50 la 88% în Lituania, de la 45 la 71% în Letonia, de la 52 la 79% în Polonia și de la 56 la 79% în Estonia.

Succesul proiectului european

Aceste cifre reprezintă cea mai convingătoare dovadă a beneficiilor aderării la Uniunea Europeană și a impactului său benefic asupra economiilor fostelor țări socialiste. Exact acum 21 de ani, în 2004, a avut loc una dintre cele mai mari extinderi ale Uniunii cu statele din Grupul Vișegrad și țările baltice. Trei ani mai târziu, în 2007, Bulgaria și România s-au alăturat acestora.

Perioada de 20 de ani s-a dovedit a fi suficientă pentru a evalua progresul țărilor nou aderate, iar rezultatele sunt cu adevărat impresionante. Deși există încă diferențe față de cele mai dezvoltate economii din UE, ritmul recuperării decalajelor arată că procesul de apropiere economică continuă constant.