Bulgaria semnează un contract cu gigantul german Rheinmetall în vederea înfiinţării unei fabrici de muniţie, o investiţie de o jumătate de miliard de euro

Bulgaria şi gigantul german al apărării Rheinmetall au lansat în mod oficial un proiect de construire comună a unei instalaţii de ultimă generaţie de producţie explozivi şi muniţie de calibrul 155 milimetri, scrie site-ul bulgar Novinite.com, citat de News.ro.

Cele două părţi au semnat un acord, într-o ceremonie oficială, la sediul Guvernului, la Sofia, care marchează una dintre cele mai mari investiţii industriale din ultimii ani în Bulgaria.

Investiţia este estimată la aproape un miliarde de leva (aproape 500.000 de euro).

Contractul a fost semnat de către CEO-ul Rheinmetall Armin Papperger şi directorul Diviziei de Arme şi Muniţie a gigantului, Roman Köhne, de partea germană, şi de către Ivan Getsov, directorul executiv al VMZ–Sopot, de partea bulgară.

La ceremonie au fost prezenţi oficiali de rang înalt, inclusiv premierul bulgar Rosen Jelîazkov, vicepremierul Tomislav Doncev, care este şi ministrul Inovaţiei, şi ministrul Economiei şi Industriei Petăr Dilov.

Fostul premier Boiko Borisov, liderul GERB (centru-dreapta) şi ambasadoarea Germaniei în Bulgaria Irene Maria Plank au asistat, de asemenea, la ceremonie.

Borisov l-a primit pe Papperger pe Aeroportul Vasil Levski, la Sofia.

”Bine aţi venit, am respectat toate termenele”, i-a spus el, potrivit unei înregistrări video de la primire, pe care a postat-o pe Facebook.

El a subliniat că acest contract este, în opinia sa, rodul eforturilor sale.

El spune că a efectuat o vizită la Düsseldorf, unde s-a întâlnit cu conducerea Rheinmetal şi a precizat că acordul a fost încheiat în urma unei concurenţe cu Ungaria.

Premierul ungar Viktor ”Orban şi cu mine ne-am întrecut, să vedem cine va fi mai rapid”, spune el.

Premierul Jelîazkov a salutat încheierea acordului drept ”un proces dinamic şi pozitiv” şi a subliniat importanţa proiectului în deazvoltarea economică şi apărării Bulgariei.

Guvernul subliniază într-un comunicat că instalaţia are o importanţă strategică nu doar pentru Bulgaria, ci pentru întreaga Uniune Europeană (UE) şi va contribui la consolidarea capacităţilor de apărare şi autonomiei strategice ale Europei într-o atmosferă geopolitică în schimbare.

Noua instalaţie, care urmează să producă explozivi, obuze de artilerie de 155 de milimetri şi sisteme modulare de încărcare, urmează să fie dezvoltată printr-o societate mixtă Rheinmetall-VMZ–Sopot.

Acest proiect vizează să modernizeze indutria apărării bulgare, să refacă o parte a fostelor capacităţi de producţie şi să o poziţioneze drept un actor competitiv în lanţul de aprovizionare al apărării europene.

Guvernul estimează în acest comunicat că investiţia va genera venituri economice ”substanţiale”, va contribui la creşterea economică a Bulgariei, va aduce tehnologie de vârf şi va crea aproximativ 1.000 de locuri de muncă înalt calificată.

Proiectul se înscrie în eforturi europene mai largi de creştere a pregătirii şi capacităţilor de producţie atât în cadrul NATO, cât şi UE, apreciază Guvernul.

CEO-ul Rheinmetall Armin Papperger s-a declarat mulţumit de această colaborare.

El a apreciat că baza industrială şi poziţia geografică a Bulgariei o transformă într-un partener-cheie în viitoare iniţiative de apărare în Europa.

Guvernul bulgar subliniază că această societate comună reflectă ambiţia Bulgariei de a atrage ”investiţii strategice de mare valoare”, care să integreze Bulgaria în reţele industriale avansate.

Semnarea acestui acord marchează o etapă importantă în strategia modernizării apărării bulgare şi reafirmă poziţia Bulgariei de partener de încredere în eforturile de consolidare a securităţii europene.