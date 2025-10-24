Bulgaria extinde controlul statului asupra unei posibile vânzări de active ale Lukoil, companie rusească sancţionată de SUA

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Parlamentul bulgar a aprobat vineri o serie de modificări legislative conform cărora vânzarea activelor din Bulgaria ale Lukoil, o companie rusească sancţionată săptămâna aceasta de SUA, este condiţionată de obţinerea aprobării Consiliului de Miniştri precum şi a Agenţiei de Stat pentru Securitate Naţională (DANS), transmite agenția de știri EFE, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Măsura, susţinută de 119 dintre cei 191 de deputaţi prezenţi, se va aplica companiilor care au legătură cu Lukoil şi sunt înregistrate în Bulgaria, precum şi tranzacţiilor care implică proprietăţi imobiliare, instalaţii sau echipamente legate de producţia şi depozitarea petrolului.

Concret, Agenţia de Stat pentru Securitate Naţională (DANS) trebuie să efectueze un studiu preliminar şi să emită un aviz scris înainte de orice tranzacţie care implică vânzarea de acţiuni sau capital, printre altele, la societatea Lukoil Neftochim Burgas, proprietarul celei mai mari rafinării din Bulgaria.

Tranzacţiile fără autorizaţie guvernamentală vor fi considerate nule.

Lukoil Neftochim Burgas este cea mai mare rafinărie din Balcani şi aprovizionează aproape toată piaţa bulgară. Din 2024, compania a încetat să importe ţiţei rusesc, în urma unei decizii parlamentare, şi se aprovizionează în schimb cu petrol din alte ţări.

Premierul Rosen Jeliazkov a convocat vineri o reuniune de urgenţă în urma sancţiunilor impuse de Statele Unite asupra companiilor petroliere ruseşti Rosneft şi Lukoil. La reuniune au participat miniştrii de Interne, Afacerilor Externe, Energie, Finanţe, Economie şi Justiţie, alături de şefii instituţiilor de securitate naţională.

„Cetăţenii bulgari pot să fie liniştiţi, combustibilul lor este garantat. Prin urmare, aceste cantităţi sunt garantate de stat până la sfârşitul anului”, a declarat ministrul Energiei, Zhecho Stankov, după întâlnire.

Premierul Jeliazkov a dat deja asigurări că producţia şi furnizarea de produse petroliere „nu vor fi afectate”, deoarece rafinăria Lukoil de la Burgas nu funcţionează cu ţiţei rusesc, deşi a avertizat asupra posibilelor dificultăţi în tranzacţiile financiare şi utilizarea sistemului SWIFT din cauza proprietăţii ruseşti a companiei.

În Bulgaria, Lukoil controlează rafinăria de la Burgas, cu o capacitate de 190.000 de barili pe zi, o reţea de peste 200 de benzinării şi depozite de combustibili.