Sofia, îngrijorată de efectele sancțiunilor împotriva Lukoil, care controlează aproape total piața combustibililor din Bulgaria

După anunțarea, pe 22 octombrie, a noilor sancțiuni americane împotriva celor două principale companii petroliere din Rusia, Rosneft și Lukoil, problema aplicării acestora în Europa rămâne neclară. În Bulgaria, Lukoil deține singura rafinărie din țară, precum și aproape 500 de stații de alimentare și se bucură efectiv de un cvasi-monopol pe piața combustibililor. Astfel, îngrijorările au crescut considerabil pe măsură ce se apropie 21 noiembrie, termenul limită pentru încetarea oricărui comerț cu entitățile vizate de sancțiunile Washingtonului, transmite COURRIER INTERNATIONAL, citat de Radio România Actualități.

Va trebui rafinăria din Burgas, deținută de Lukoil, să înceteze toate operațiunile? Va fi vândută? Sau va ajunge în mâinile statului, caz în care ar trebui numit un administrator provizoriu? Și ce se întâmplă cu stațiile de alimentare din întreaga țară? Și dacă, odată cu apropierea iernii, Bulgaria ar rămâne fără păcură şi combustibil?

Pe 29 octombrie, serviciul în limba bulgară al postului Radio Europa Liberă/Radio Libertatea examinase deja toate aceste opțiuni într-un articol amplu. În timpul unei vizite în țară, luni, 3 noiembrie, comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a declarat doar că pe această temă Comisia Europeană este „în contact” cu Sofia și că problema securității aprovizionării cu combustibil va fi discutată la nivel european pe 12 noiembrie. În orice caz, „statele membre trebuie să aibă rezerve de petrol suficiente pentru a acoperi nouăzeci de zile de consum”, a afirmat el, citat de ziarul online „Mediapool”.

Înghețarea exporturilor de petrol

Bulgarii sunt însă departe de a fi liniștiți. Problema este că activele Lukoil din țară nu aparțin direct Rusiei – lucru pe care autoritățile par să-l descopere, a remarcat un alt cotidian online, „Off News”. În weekend, presa bulgară a reiterat și afirmațiile ziarului „Politico”, care a dezvăluit că, fiind confruntată cu complexitatea situației, Sofia intenționează să solicite Washingtonului o „derogare” în ce privește Lukoil.

Vineri, 31 octombrie, Parlamentul bulgar a adoptat o moțiune care limitează exporturile de produse petroliere către alte state membre ale Uniunii Europene pentru a garanta securitatea energetică a ţării. Acesta este un semn „îngrijorător”, potrivit fostului ministru al energiei, Alexander Nikolov, care a reamintit luni la postul de televiziune bTV că rafinăria Lukoil din Burgas este „direct sau indirect cel mai mare contribuabil al țării”. „Nimic nu este mai important pentru funcționarea bugetului de stat bulgar și pentru a determina dacă va exista un deficit sau un excedent decât funcționarea rafinăriei”, a continuat el.