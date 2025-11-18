Consiliul Județean Olt: Majoritatea localităţilor se află în dificultate financiară. Li s-au repartizat sume cuprinse între 100.000 şi 800.000 de lei

Majoritatea localităţilor din judeţul Olt se află în dificultate financiară atât pentru cofinanţarea unor proiecte, cât şi pentru cheltuieli curente şi pentru plata indemnizaţiilor persoanelor cu handicap, iar Consiliul Judeţean (CJ) Olt le-a repartizat printr-un proiect aprobat marţi, într-o şedinţă extraordinară, sume între 100.000 şi 800.000 de lei, transmite Agerpres.

Potrivit preşedintelui CJ Olt, Marius Oprescu, cea mai mare sumă, 800.000 de lei, a fost alocată comunei Dobrosloveni, aflată în incapacitate de plată din cauza unei corecţii financiare de 100% la un proiect.

„Comuna Dobrosloveni, de doi ani de zile se află într-o incapacitate de plată din cauza unei corecţii financiare 100% pe un proiect şi trebuie să dea banii înapoi către fondul de garantare. Consiliul Judeţean îl ajută să dea această sumă înapoi pentru că altfel o închidem, punem lacătul pe ea şi va rămâne neadministrată şi este una dintre comunele mari al judeţului, are aproape 4.000 de locuitori”, a explicat Marius Oprescu.

Banii alocaţi localităţilor însumează aproximativ 20 de milioane de lei.

„Din fondul de rezervă la dispoziţia Consiliului Judeţean Olt, s-au alocat suma de aproape 20 de milioane de lei către localităţile din judeţul Olt, care, majoritatea, se află în dificultate financiară. Nevoile sunt diverse, de la cofinanţarea proiectelor, de la cofinanţarea unor investiţii proprii şi, de asemenea, pentru cheltuieli curente, pentru că majoritatea localităţilor nu au primit de la Guvernul României toţi banii pentru indemnizaţiile de handicap. Sunt localităţi care îi vor pune de la ei pentru că nu pot lăsa acele persoane pe final de an fără indemnizaţiile necesare traiului şi existenţei”, a mai spus Marius Oprescu.

Preşedintele CJ Olt a menţionat că sumele repartizate marţi nu sunt suficiente pentru a acoperi toate nevoile localităţilor, mai ales pe cele de cofinanţare.

„Sumele nu sunt suficiente. Sunt sumele pe care noi le-am avut la dispoziţie şi atât am putut să dăm. Nevoile localităţilor din judeţul Olt sunt mult mai mari, mai ales pe cofinanţarea proiectelor. Sunt foarte mulţi bani pe cofinanţarea proiectelor pe care nu îi avem nici noi şi nici primăriile din judeţ Olt. Eu, în continuare, susţin că Guvernul României trebuie să găsească o cale de împrumuturi sau altă formă să ajute UAT-urile din România, pentru cofinanţarea proiectelor. Pentru că, de fiecare dată, spunem că absorbţia fondurilor europene e una greoaie, primarii au capacitatea necesară de a construi proiecte, de a le pune în operă, numai că te loveşti de această cofinanţare, pe care unele localităţi chiar nu şi-o pot permite”, a explicat Oprescu.