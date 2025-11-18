Premierul spaniol Pedro Sanchez anunţă un nou ajutor militar de 615 milioane de dolari pentru Ucraina

Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez a anunţat marţi un „nou pachet de ajutor” militar pentru Ucraina în valoare de 615 milioane de euro începând de „luna viitoare”, pentru a sprijini armata Kievului în faţa invaziei ruseşti la scară largă care este în desfăşurare din februarie 2022, relatează AFP, transmite Agerpres.

„L-am informat pe preşedintele (Volodimir) Zelenski că luna viitoare Spania va mobiliza un nou program de sprijin militar pentru Ucraina în valoare de 615 milioane de euro”, a declarat el la deschiderea unei conferinţe de presă comune a celor doi lideri la Madrid.

Acest pachet de ajutor „va include, cu prioritate, livrarea de noi echipamente de apărare în valoare de aproximativ 300 de milioane de euro, în cadrul acordului nostru bilateral de securitate” de un miliard de euro anual, a declarat Sanchez în faţa presei.

Liderul socialist a vorbit după o ceremonie de semnare a unor documente bilaterale, inclusiv a unora care vizează combaterea „dezinformării ruseşti”.

Prim-ministrul spaniol a exprimat „sprijinul deplin şi neclintit al guvernului spaniol” în faţa” neoimperialismului” lui Vladimir Putin, preşedintele rus care a ordonat armatei sale să invadeze Ucraina în februarie 2022.

De atunci, războiul a făcut zeci de mii de morţi, atât civili, cât şi soldaţi, şi a strămutat milioane de ucraineni, într-o ţară devastată.

„Lupta voastră este lupta noastră”, a spus Pedro Sanchez, stând lângă preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care s-a aflat marţi la Madrid după o vizită la Paris luni.

Liderul ucrainean urmează să se deplaseze miercuri în Turcia pentru a încerca să relanseze discuţiile care vizează încheierea războiului, în prezenţa preşedintelui turc Recep Tayyip Erdogan şi a trimisului SUA Steve Witkoff, într-un moment în care negocierile cu Moscova sunt în impas.

Înainte de întâlnirea lor bilaterală de la Palatul Moncloa, reşedinţa prim-ministrului spaniol, Volodimir Zelenski şi Pedro Sanchez au vizitat în cursul după amiezii Muzeul de Artă Reina Sofia din centrul Madridului pentru a vedea „Guernica”, celebra pictură a lui Pablo Picasso, care a devenit un „simbol universal al barbariei şi al războiului”, după cum i-a spus liderul spaniol „dragului său prieten” ucrainean.

În 2022, Volodimir Zelenski a comparat invazia rusă din ţara sa cu masacrul de la Guernica, un orăşel din Ţara Bascilor bombardat în 1937, în special de forţele aeriene naziste, în sprijinul trupelor lui Franco în timpul Războiului Civil din Spania.