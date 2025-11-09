G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Pedro Sánchez, surprins de memoriile fostului rege Juan Carlos: „Democraţia nu a…

pedro sanchez, premier spaniol, spania, bruxelles, madrid, iberic, consiliul european
Sursa foto: European Council

Pedro Sánchez, surprins de memoriile fostului rege Juan Carlos: „Democraţia nu a căzut din cer” / Fostul rege al Spaniei trăieşte în exil în Emiratele Arabe Unite

Articole9 Noi • 479 vizualizări 0 comentarii

Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez s-a declarat duminică „surprins” de anumite pasaje din memoriile fostului rege al Spaniei, Juan Carlos, publicate recent, relatează AFP, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

În cele 500 de pagini ale cărţii „Reconciliation” (Împăcare), care a apărut în Franţa, dar care va fi publicată pe 3 decembrie în Spania, fostul monarh în vârstă de 87 de ani evocă în special relaţiile sale familiale tensionate şi „eroarea” de a fi acceptat milioane de euro, în special de la monarhia saudită.

Printre cele mai controversate pasaje din carte se numără comentariile favorabile pe care le face despre Franco, dictatorul care a condus Spania cu mână de fier după ce forţele sale au câştigat Războiul Civil din 1936-1939, dar şi despre propriul său rol în tranziţia democratică a Spaniei.

Pedro Sanchez, care nu a citit cartea, a declarat într-un interviu acordat cotidianului El Pais – pe baza fragmentelor pe care le-a putut vedea – că această autobiografie „nu va fi una dintre cărţile pe care să le recomande pentru Crăciun”.

„Voi răspunde la unele dintre pasajele care m-au surprins, referitoare la cine a adus sau nu democraţia. Democraţia nu a căzut pur şi simplu din cer; ea s-a născut din lupta poporului spaniol, a cetăţenilor obişnuiţi”, a adăugat prim-ministrul.

„Am redat libertatea spaniolilor prin instaurarea democraţiei”, scrie în memoriile sale Juan Carlos, care trăieşte în exil în Emiratele Arabe Unite.

Fostul monarh a ajuns la conducerea statului spaniol în 1975, după moartea dictatorului Franco, care îl desemnase ca succesor al său.

El a fost suveranul revenirii la democraţie, jucând un rol important în consolidarea acesteia, în special contribuind la dejucarea tentativei de lovitură de stat militară din 23 februarie 1981.

Popularitatea sa s-a prăbuşit însă după scandaluri personale, printre care cel puţin o relaţie extraconjugală, şi dezvăluiri despre stilul său de viaţă fastuos în Spania începând din 2012.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

De ce e Spania economia cu cea mai rapidă creștere din Europa? Fondurile UE, impulsul imigrației, bula imobiliară, ce urmează?

Articole7 Noi • 1.444 vizualizări
0 comentarii

Sir Anthony Hopkins: Este un miracol să fii în viață

Articole3 Noi • 2.173 vizualizări
0 comentarii

Femeile care promovează mâncarea românească într-un oraș cu 99 de naționalități: „Când merg în România, prima dată mănânc covrigi”

Articole3 Noi
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.