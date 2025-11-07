De ce e Spania economia cu cea mai rapidă creștere din Europa? Fondurile UE, impulsul imigrației, bula imobiliară, ce urmează?

„Spania continuă să fie lider în crearea de locuri de muncă în Europa, cu o piață a muncii solidă și robustă”, a afirmat premierul spaniol Pedro Sánchez pe X, comentând datele publicate de Ministerul Incluziunii, Securității Sociale și Migrației, care au arătat că în octombrie numărul persoanelor înregistrate la asigurările sociale a ajuns la 21.839.592. În octombrie au existat cu 141.926 mai mulți angajați, o creștere cu 0,65% față de septembrie. E a doua cea mai bună lună octombrie din seria istorică de după 2021. În același timp, șomajul a crescut și el cu 22.101 față de septembrie. O creștere de 0,91%, care, conform datelor de la Ministerul Muncii, este încă cu 65% mai mică decât creșterea medie înregistrată în această lună între 2001 și 2024. Per total, șomajul s-a situat la 2.443.766 de persoane, cea mai mică cifră pentru octombrie după 2007, potrivit cotidianului Corriere Della Sera, citat de Rador Radio România.

Spania devine noua locomotivă a Europei: din 2024, economia spaniolă a crescut cu o rată medie anuală de 3%, comparativ cu puțin peste 1% pentru zona euro în ansamblu. Există numeroase motive pentru succesul Spaniei. Fondurile din planul Next Generation al Uniunii Europene au jucat un rol-cheie, Spania fiind al doilea cel mai mare beneficiar după Italia. La aceasta se adaugă diversificarea modelului său de producție, care i-a permis țării să atragă investiții străine. Între 2015 și 2024 Spania a atras 304 miliarde de euro în investiții străine directe, comparativ cu 191 de miliarde de euro pentru Italia, așa cum a subliniat un studiu realizat de Amazon și TEHA Ambrosetti. Creșterea spaniolă a fost susținută de redresarea puternică post-Covid a turismului, precum și de factori precum prețurile mai mici la electricitate în comparație cu Italia și alte țări europene, reformele muncii, un cadru juridic stabil și care favorizează investițiile.

Însă, adevăratul factor câștigător, potrivit „Financial Times”, a fost abordarea „mai liberală” a imigrației, cu un aflux mediu de aproximativ 600.000 de imigranți pe an, începând cu 2022. După cum a subliniat economistul Carlo Cottarelli, Spania este într-o situație mai bună în această privință, deoarece se bazează pe un grup de persoane care sosesc din America Latină, care se pot integra mai ușor datorită limbii și culturii lor.

Fondul Monetar Internațional a desemnat recent Spania drept economia avansată cu cea mai rapidă creștere, majorându-și previziunile de creștere pentru 2025 la 2,9%, după o creștere de 3,5% în 2024. Această estimare depășește cu mult previziunile de creștere pentru Uniunea Europeană în ansamblu, care se situează la 1,2%. Iar acest impuls, potrivit majorității analiștilor, va continua. Economiștii de la Goldman Sachs Research prevăd că economia spaniolă va crește cu 1,9% în 2026 și cu 1,7% în 2027 (față de previziunile anterioare de 1,5% și 1,6%).

Printre riscurile care ar putea frâna creșterea economică spaniolă, Goldman Sachs evidențiază creșterea destul de puternică a prețurilor imobiliare, care ar putea încetini consumul intern, și sfârșitul fondurilor europene Next Generation EU în 2026, care ar putea încetini investițiile după această dată. Într-un articol din iulie Goldman a menționat de asemenea că „incertitudinea politică din acest an a încetinit ritmul în care guvernul cheltuiește Fondul European de Redresare. 2025 ar putea fi primul an în care utilizarea acestor resurse nu crește anual. Acest lucru întârzie sprijinul fiscal pentru economie, mutând cheltuielile crescute în 2026 și, doar într-o mică măsură, în 2027”.