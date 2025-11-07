Meteorologii anunţă ploi însemnate cantitativ şi intensificări ale vântului, până duminică dimineaţă / La munte se aşteaptă lapoviţă şi ninsoare / Cod galben de precipitaţii în Mehedinţi şi Gorj

Meteorologii anunţă ploi însemnate cantitativ şi intensificări ale vântului, până duminică dimineaţă, în mai mai multe zone ale ţării, unde rafalele vor ajunge la 80 de kilometri la oră. La peste 1.700 de metri altitudine se aşteaptă lapoviţă şi ninsoare, transmite News.ro.

ANM anunţă că, până duminică, la ora 10.00, în Oltenia, nord-vestul Munteniei şi sudul Banatului va ploua pe arii extinse şi se vor acumula cantităţi însemnate de apă, local de 25…30 l/mp şi izolat de peste 40…50 l/mp.

”Temporar vântul va avea intensificări în masivele sudice, cu rafale de 70…80 km/h pe creste, precum şi în sudul Banatului, în special pe parcursul zilei de sâmbătă, cu viteze de 50..60 km/h.

În Carpaţii Meridionali, la altitudini de peste 1700 m, vor fi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare”, a transmis, vineri, ANM.

Potrivit meteorologilor, în acelaşi interval, este cod galben în judeţele Mehedinţi şi Gorj, cu precădere la munte, unde va ploua şi se vor acumula cantităţi de 60…80 l/mp.