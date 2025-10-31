Avertizare de călătorie pentru Serbia / În Belgrad și alte orașe au loc manifestații comemorative, la un an de la tragedia din Gara Novi Sad, soldată cu 16 morți

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează ori intenţionează să călătorească spre sau dinspre Republica Serbia că în această perioadă se desfăşoară manifestări comemorative în Novi Sad, cu posibilitatea apariţiei unor proteste spontane şi în alte centre urbane, inclusiv capitala Belgrad.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

MAE le recomandă cetăţenilor români să evite zonele aglomerate şi cele în care se desfăşoară acţiuni de protest şi să urmărească instrucţiunile autorităţilor locale.

De asemenea, MAE informează cetăţenii români ca dacă se află într-o situaţie de urgenţă, pe teritoriul Republicii Serbia, pot apela numerele de urgenţă locale +381-11192 (poliţia), +381-11193 (pompierii), +381-11194 (ambulanţa), precum şi +381-111987 (asistenţă auto).

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Belgrad +381 11 36 70 361 şi +381 11 36 70 798, apelurile fiind redirecţionate către Centrul De Contact şi Suport pentru Cetăţenii Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă, pe teritoriul Republicii Serbia au la dispoziţie telefonul de urgenţă al Ambasadei României la Belgrad: +381 63 319 425, respectiv al Consulatului General al României la Vârşeţ