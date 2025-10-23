G4Media.ro
Uros Nikolic, arbitru de baschet, a fost arestat în Serbia. Este suspectat…

Uros Nikolic, arbitru de baschet, a fost arestat în Serbia. Este suspectat că ar avea legături cu o reţea mafiotă

Arbitrul de Euroligă Uros Nikolic a fost arestat în Serbia în cadrul unei ample operaţiuni poliţieneşti care viza o grupare criminală organizată. El este suspectat că ar avea legături cu reţeaua numită „Vraarci”, care ar fi implicată în două crime şi trei tentative de omor, relatează L’Equipe, transmite News.ro.

Liga Europeană de Baschet l-a suspendat pe Uros Nikolic în urma arestării sale şi a suspiciunilor care planează asupra lui cu privire la o legătură cu o grupare criminală organizată. Federaţia Sârbă de Baschet a luat, de asemenea, decizia de a-l suspenda pe termen nelimitat.

Potrivit presei sârbe, în special RTS, poliţia ar fi găsit 250.000 de euro în numerar în apartamentul său în cadrul unei ample operaţiuni internaţionale care a dus la arestarea a zece persoane. Nikolic, în vârstă de 39 de ani, este suspectat că ar avea legături cu grupul infracţional cunoscut sub numele de „Vraarci”. Acest grup ar fi implicat în două crime şi trei tentative de omor care au avut loc în ultimii ani în Serbia.

Nikolic a arbitrat în special în Final Four-ul Euroligii în 2021 (la Köln) şi în 2024 (la Berlin). În acest sezon, el a arbitrat deja patru meciuri, printre care Panathinaikos – Bayern München, Real Madrid – Olympiakos, Hapoel Tel Aviv – Maccabi Tel Aviv şi Dubai Basketball – Bayern München. Euroliga a precizat că suspendarea sa va rămâne în vigoare până la finalizarea anchetelor efectuate de autorităţi şi de propriile sale instanţe disciplinare.

