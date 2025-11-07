Roberta Metsola: Biroul Parlamentului European la Chișinău este oficial deschis/ Acesta este un semn clar al angajamentului nostru față de parcursul Moldovei către aderarea la UE

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, anunță, într-o postare pe X, deschiderea oficială a biroului Parlamentului European la Chișinău.

”Suntem mândri să îl inaugurăm astăzi la Chișinău împreună cu președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu. Acesta este un semn clar al angajamentului nostru față de parcursul Moldovei către aderarea la UE. Să facem acest lucru posibil”, a mai scris Metsola pe platforma X.

Republica Moldova a început oficial negocierile de aderare la UE pe 25 iunie 2024, la Luxemburg, în cadrul primei conferințe interguvernamentale. Acest moment marchează o etapă crucială în procesul de integrare europeană a țării, care a primit statutul de țară candidată în iunie 2022.