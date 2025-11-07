SURSE Jurnalistul Cătălin Antohe de la cetateanul.net, pus sub acuzare de DNA pentru șantaj în dosarul fermierului Fănel Bogos / Antohe, acuzat că ar fi primit aproape 12.000 de lei de la Bogos ca să scrie articole negative la adresa șefului DSV Vaslui / Ce spune jurnalistul

Jurnalistul Cătălin Antohe de la site-ul cetateanul.net a fost pus sub acuzare de DNA Iași pentru șantaj și complicitare la trafic de influență în dosarul fermierului Fănel Bogos, au declarat pentru G4Media.ro surse judiciare.

Jurnalistul e suspectat că ar fi publicat un articol negativ la adresa șefului Direcției Sanitar Veterinare Vaslui, Mihai Ponea, și ar fi primit pentru acest lucru 11.900 de lei de la Fănel Bogos.

Fănel Bogos a fost arestat peventiv pentru că ar fi dat sume mari de bani (sute de mii de euro) pentru a-l schimba din funcție pe șeful Direcției Sanitar Veterinare Vaslui, Mihai Ponea.

Bogos voia să scape de șeful DSV Vaslui pentru că nu îi aprobase un dosar de despăgubire de 13 milioane de lei după ce s-a descoperit un focar de salmoneloză la una dintre fermele sale de găini ouătoare din Vaslui.

Directorul DSVSA Vaslui, Mihai Ponea, a dispus neutralizarea a peste 230.000 de păsări și a refuzat să aprobe dosarul de despăgubire, găsindu-i o culpă lui Bogos pentru focarul de salmoneloză.

Refuzul l-a nemulțumit foarte tare pe fermier care a decis să intervină să îl schimbe pe șeful Direcției Sanitar-Veterinare Vaslui, Mihai Ponea.

Ce articole ar fi scris jurnalistul contra cost

”La data de 23.05.2025 pe site-ul Cetățeanul net, Antohe Cătălin a publicat un articol de presă denigrator la adresa numitului Ponea Mihai, prin care induce ideea că directorul executiv al DSVSA Vaslui, ar fi trucat organizarea unor concursuri în această instituție. De asemenea, acesta publică și răspunsul primit de la DNA privind efectuarea unei cercetări penale privind aspectele menționate mai sus”, se arată într-un document DNA pus la dispoziția inculpaților și a apărării și consultat de G4Media.ro.

Plata

”La data de 30.07.2025, la ora 18:02:30, Bogos Maria-Liliana îl contactează telefonic pe Bogos Fănel căruia îi transmite că Antohe Cătălin le-a emis o factură de 11.900 lei, cel mai probabil pentru publicarea articolelor denigratoare la adresa numitului Ponea Mihai în publicația online Cetățeanul. Net

(Mi-a trimis ANTOHE 11900! Îl iau în calcul să-i fac plată?)

Din actele de urmărire penală administrate în prezenta cauză penală a rezultat faptul că la data de 07.05.2025, 29.05.2025, 08.07.2025 și 08.08.2025 SC Mevcer SRL, societate controlată de Bogos Fănel a transferat de fiecare dată suma de 11.900 lei cu mențiunea factură către SC Best Press Advertising SRL, societate controlată de Antohe Cătălin.

Aceste aspecte se coroborează cu discuția purtată de Bogos Fănel cu Bogos Maria-Liliana și cu faptul că numitul Antohe Cătălin a pornit o campanie de denigrare în spațiul public a numitului Ponea Mihai, de unde se poate trage concluzia că aceste sume de bani au fost solicitate de Antohe Cătălin pentru a-l denigra pe Ponea Mihai, directorul executiv al DSVSA Vaslui, în spațiul public”, se arată în documentul consultat.

Ce spune jurnalistul

Contactat telefonic de reporterul G4Media.ro, jurnalistul Cătălin Antohe a precizat că nu dorește să comenteze acuzațiile aduse de procurorii DNA. El ne-a trimis în schimb linkul articolului de presă vizat de procurori pe care îl găsiți aici.

Jurnalistul, acuzat că ar face parte din rețeaua de influență a omului de afaceri Constantin Hanț, care ar fi încercat să îl ajute pe Călin Georgescu

”Analiza probatoriului (declarații, convorbiri telefonice interceptate, înscrisuri bancare și articole de presă) relevă că, în cursul anului 2025, numitul Bogos Fănel, administrator al SC VANBET SRL, a apelat la un sistem relațional de influență format din Hanț Constantin Dănuț, Pîrvu-Ularu Silviu, Antohe Cătălin (jurnalist) și Iana Nicolae (fost general SIE), în scopul de a obține destituirea directorului executiv al DSVSA Vaslui, Ponea Mihai, și de a promova interesele financiare ilegale ale societății sale.

În acest scop, Bogos Fănel a remis, prin intermediul SC VANBET SRL, sumele de 100.000 lei și 101.986 lei către SC Profesional Consulting Q24 SRL, disimulând remiterea prin contracte de consultanță fictive.

Hanț Constantin Dănuț și Pîrvu-Ularu Silviu au pretins bani promițând că, prin influența asupra unor magistrați DIICOT și DNA, vor genera constituirea artificială a unui dosar penal împotriva lui Ponea Mihai.

Antohe Cătălin în schimbul unor sume de bani, a publicat un articol denigrator la adresa funcționarului vizat, pentru a-l determina să acționeze conform intereselor SC VANBET SRL.

Iana Nicolae a fost invocat ca persoană cu influență reală asupra factorilor decidenți din justiție. Rezultă o activitate concertată, organizată și continuă, desfășurată în scopul obținerii de foloase necuvenite prin coruperea funcționarilor publici și constrângerea acestora să acționeze contrar atribuțiilor de serviciu”, se arată în documentul citat.

Constantin Hanț este un om de afaceri din Viena care l-ar fi angajat în mod fictiv în una din societățile comerciale din capitala Austriei pe Călin Georgescu pentru ca acesta să poată părăsi România, deși este supus măsurii preventive a controlului judiciar, potrivit acuzațiilor aduse de procurorii DNA.

Soția omului de afaceri, Laura Daniela Hanț, președinta Asociației ”Mihai Eminescu” din Viena este și cetățean de onoare al municipiului Iași din 2019. Conform Ziarul de Iași, Laura Hanț este și fostă preşedintă a PSD Austria.

Călin Georgescu a susținut într-o postare pe Facebook că nu-l cunoaște pe omul de afaceri Constantin Hanț.

Procurorii DNA Iași au făcut percheziții pe 5 noiembrie și la generalul SIE (r) Nicolae Iana, generalul SRI (r) Nicolae Anghel, ofițer SRI (r) Silviu Ularu-Pîrvu și la fostul procuror militar DNA, Vasile Doană.