Procurorul general, Alex Florența: Persoane din anturajul lui Călin Georgescu au legături clare, documentate cu Rusia / O companie cu legături în Rusia a operat încă din 2019 în România după modelul Cambridge Analytica / Procurorii au colaborat cu SRI, DGIPI, Ministerul de Interne, IGPR

Procurorul general, Alex Florența, a declarat marți la Antena 3 în legătură cu dosarul lui Călin Georgescu că România a fost încă din 2019 ținta unui război hibrid dus de Rusia. El a spus că în acel an, o companie cu legături în Rusia a operat în România după modelul Cambridge Analytica și a făcut microtargetarea populației pe rețelele sociale pentru a vedea la ce narative e sensibilă populația României.

Declarații LIVE făcute de procurorul general:

Războiul hibrid este cu atât mai periculos pentru că este mult mai insidios, mai perfid, și ținta lui sunt creierile oamenilor

Lucrurile s-au derulat după câteva etape bine definite. În primul rând e nevoie de găsirea unor narative. Datele noastre arată că încă din 2019 o companie cu legături certe cu Rusia a făcut microtargetarea populației pe rețelele sociale și a făcut segmentarea publicului ca în cazul Cambridge Analytica

Infrastructura a fost dezvoltată pe 2 paliere. Primul palier dezvoltat de Rusia în 2022 a fost clonarea site-urilor mainstream de presă și de instituții, promovate printr-o rețea de 2.000 de pagini de facebook pregătite în prealabil, cu denumiri apetisante

amploarea acestei operațiuni poate că nu va fi descoperită niciodată

multe din aceste site-uri au IP-uri de Rusia, mai ales din Sankt Petersburg

există echipe mici de sabotori din America de Sud trimiși să facă acte de sabotaj în țările din Europa de Est

a fost un nucleu foarte restrâns care a lucrat cu echipa de procurori la acest dosar: SRI, DGIPI, Ministerul de Interne, IGPR

unii dintre inculpați au legături clare, documentate cu Federația Rusă. O parte din persoanele din anturajul fostului candidat Călin Georgescu au legături clare, documentate cu Rusia

România a fost ținta unui atac hibrid masiv cu scopul de a influența campania electorală prezidențială

O parte din rețea a fost folosită și în 2024

Despre criticile președintelui Nicușor Dan: Cred în criticile constructive. L-am urmărit pe președinte. E normal ca președintele să fie preocupat de justiție. Sunt în asentiment cu președintele cel puțin într-un aspect: Parchetul a funcționat multă vreme într-un mod rutinat, fără o strategie și prioritizare. Imediat cum am venit, am pus în practică o strategie. Am pus accent pe modul de coordonare cu celelalte parchete, mai ales pe digitalizare. Din Parchetul General lipsesc 40% din posturi

Trebuie să schimbăm numărul de parchete, avem o organizare veche. Modificările legislative trebuie făcute de factorul politic

Context:

Procurorul general, Alex Florența, a confirmat trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu, pentru șase infracțiuni, printre care instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale. Potrivit acestuia, în total au fost trimiși în judecată 22 inculpați.

Florenţa a declarat marţi că România a fost ţinta predilectă a unor campanii ample, hibride, în contextul alegerilor din 2024 şi a adăugat că această campanie s-a manifestat atât prin atacuri cibernetice, măsuri de destabilizare a ordinii publice, cât şi prin campanii de micro-targetare a populaţiei, dezinformare şi influenţarea electoratului.

El a spus că atacurile cibernetice din ultimii ani din România fac parte dintr-un atac hibrid coordonat, cu legături cu Rusia

Potrivit unui comunicat de presă al Parchetului General, Călin Georgescu ar fi discutat cu Horațiu Potra, în luna decembrie 2024, “un plan” conform căruia mercenarul, “împreună cu persoane din cercul său relațional, cu pregătire militară sau capacități operative specifice pregătirii militare, urmau să desfășoare în data de 8 decembrie 2024 în municipiul București, în contextul unor acțiuni de protest, acțiuni violente cu caracter subversiv, cu rol de deturnare a caracterului pașnic al acțiunilor de protest în manifestații caracterizate prin violență”.

“Strategia urmărea, prin contagiune emoțională și comportamentală dublată de manipularea emoțiilor colective, în contextul unui moment de maximă tensiune socială, schimbarea ordinii constituționale ori îngreunarea sau împiedicarea exercitării puterii de stat”, acuză procurorii.

Ca urmare a planului stabilit, Horațiu Potra ar fi “organizat/coagulat un grup paramilitar de 21 persoane, condus de către el, iar în cadrul acestuia s-a stabilit deplasarea spre municipiul București cu 7 autoturisme, urmând ca, după ajungerea în capitală, membrii săi să declanșeze proteste împotriva organelor care exercită autoritatea de stat, apte să atragă angrenarea și largul suport al populației”.

“Subsecvent, în operaționalizarea planului infracțional, în aceeași zi de 7 decembrie 2024, după organizarea modului de deplasare și asigurarea logisticii, constând în autoturisme și un număr însemnat de obiecte periculoase, precum cuțite tip briceag, pumnale, cuțite cu lama lungă, bastoane telescopice, spray-uri cu piper, box-uri, topoare și cozi de topoare, a două pistoale și a unui număr total de 65 de materiale pirotehnice din categoria F4 (cele mai periculoase dintre cele permise pentru uz profesional, având un conținut mare de substanță explozivă cu potential de a produce explozii puternice, răni grave sau deces, incendii sau pagube materiale semnificative), grupul a început deplasarea, în mod organizat, spre municipiul București”, susțin procurorii.