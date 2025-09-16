Cine e judecătoarea anchetată în dosarul lui Călin Georgescu: fostă preşedintă a Tribunalului Timiş, cu discurs anti-DNA, cu atacuri împotriva comunității LGBTQ și cu opinii politice / Călin Georgescu i-a propus să fie ministra Justiţiei

Judecătoarea Adriana Stoicescu de la Curtea de Apel Timiş a fost anchetată în dosarul lui Călin Georgescu pentru favorizarea făptuitorului, dar a primit clasare, potrivit rechizitoriului consultat de de G4Media.ro.

De altfel, prezenţa unui magistrat în dosar a atras competenţa Parchetului general, iar rechizitoriul este semmnat de procurorii Marius Iacob şi Gheorghe Cornescu (procuror special pentru anchetarea magistraţilor).

Audiată la parchet, judecătoarea a declarat că fostul candidat independent la preşedinţie, Călin Georgescu, i-a propus să fie ministra Justiţiei, dar a refuzat.

“La data de 19 august 2025, a fost audiată, în calitate de martor, Stoicescu Adriana-Petronela, care a precizat că, în cursul anului 2019, a fost contactată telefonic de către Georgescu Călin care a insistat în vederea stabilirii unei întâlniri, aspect care s-a concretizat, prilej cu care acesta i-a propus să intre în politică și să ocupe funcția de ministru al Justiției, ofertă declinată de către martoră.

Discuția antereferită a mai avut loc încă o dată, în cursul anului 2019, și de această dacă martora refuzând propunerea de a intra în politică. De asemenea, Stoicescu Adriana-Petronela a mai declarat că de-a lungul timpului a primit mai multe oferte de a intra în politică.

Martora a mai susținut că nu cunoaște ce probleme judiciare are Georgescu Călin și nu i s-a solicitat de către nimeni să intervină în vreun fel în rezolvarea acestora și nu îl cunoaște pe ofițerul de poliție Ion Negoescu.

Fiind audiată în calitate de martor, la data de 22 august 2025, Petrovici Georgeta Cătălina a menționat că o cunoaște pe judecătoarea Stoicescu Adriana de foarte mulți ani și au colaborat de multe ori prin prisma profesiei pe care o are martora, aceea de jurnalist. Martora a mai precizat că, în data de 14 februarie 2025, s-a întâlnit cu judecătoarea Stoicescu Adriana, la o cafenea pentru o discuție amicală, iar printre subiectele abordate au fost și candidatura lui Georgescu Călin și anularea alegerilor prezidențiale. În cadrul acestei discuții, martorei i s-a comunicat faptul că, în urmă cu câtiva ani, Georgescu Călin i-a făcut propunerea de a intra în politică, dar judecătoarea Stoicescu Adriana a refuzat-o.

Martora a mai susținut că judecătoarea Stoicescu Adriana avea o legătură mai apropiată cu unul dintre avocații lui Georgescu Călin, motiv pentru care s-a oferit să intermedieze o întâlnire între avocat și martoră, în scopul realizării unui interviu jurnalistic, dar până în prezent nu s-a concretizat”, se arată în rechizitoriul consultat de G4media.ro.

“În anul 2019, a avut loc o întâlnire fizică, personală între aceasta și inculpatul Georgescu Călin, care a durat circa 5 ore (”…și el mi-a spus atunci, în urmă cu cinci ani asta mi-a spus, că el va fi președintele României. Deci … ideea este că, cum l-am perceput eu, că am stat 5 ore de vorbă cu el…”) și la care a asistat și soția acestuia, în care inculpatul a încercat să o convingă să accepte funcția de Ministru al Justiției într-un Guvern ce se va forma după ce el va câștiga alegerile prezidențiale, condiționalitate pe care inculpatul i-a prezentat-o ca având rang de certitudine…”

…A venit la un moment dat cu nevastă-sa, tipa de o modestie fantastică, foarte modestă, foarte mult bun simț, extraordinară, și m-a luat așa frontal, da cum când o să fiu președintele României o să accept să fiu ministrul justiției?… ”.

Ce este extrem de relevant de extras din această conversație este faptul că inclusiv martorul Stoicescu Adriana a avut reprezentarea că planul elaborat de către inculpat a fost unul foarte laborios, scrupulos planificat și executat, cu etape precise, o desfășurare temporală adecvată, sprijin susținut și de specialitate, astfel încât reușita sa să fie viabilă (”…El a fost pregătit de cu totul și cu totul altă forță, nu are legătură de ce e în țară. Deci, el a fost crescut de niște oameni grei… și chestia lui a fost pregătită de mult, asta este convingerea mea…”.)”, se arată în rechizitoriu.

Judecătoarea a fost filată şi monitorizată

“Prin referatul nr. (…) din data de 15 ianuarie 2025 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, procurorul de caz a solicitat încuviințarea, pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 15 ianurie 2025, până la data de 13 februarie 2025, inclusiv, a măsurilor de supraveghere tehnică, constând în:

– interceptarea comunicațiilor/ori a oricărui tip de comunicare la distanță, localizarea sau urmărirea prin mijloace tehnice și înregistrarea convorbirilor și comunicărilor telefonice și a traficului de date efectuate de la și către postul telefonic cu nr. de apel (…), utilizat de către magistratul judecător Stoicescu Adriana Petronela.

– supravegherea video, audio sau prin fotografiere și localizarea sau urmărirea prin mijloace fixe privind pe magistratul judecător Stoicescu Adriana Petronela.

Prin Încheierea din data de 15 ianuarie 2025 pronunțată în dosarul nr. (…) al Înaltei Curți de Casație și Justiție – Secția Penală, judecătorul de drepturi și libertăți a dispus autorizarea, pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 15 ianuarie 2022 până la data de 13 februarie 2025, inclusiv, a activităţilor de supraveghere tehnică solicitate prin referatul nr. (…) din data de 15 ianuarie 2025, fiind emis mandatul de supraveghere tehnică nr. (…) din data de 15 ianuarie 2025”, se arată în rechizitoriu.

Cine e judecătoarea Stoicescu

Ea a fost preşedinte al Tribunalului Timiş, s-a pensionat, dar a fost rerimită în magistratură de CSM şi acum activează ca judecător la Curtea de Apel Timişoara.

Potrivit unor surse din magistratură, judecătoarea era o susținătoare a DNA până când a fost vizată chiar ea de un dosar al DNA Timișoara. Judecătoarea ar fi scăpat din lipsă de probe, dar polițistul Nicu Fiat Mihăiţoaia de la DIICOT, cu care judecătoarea ar fi fost în relații apropiate, a fost condamnat la 6 ani de detenție efectivă pentru luare de mită și trafic de influență chiar la judecătoarea Adriana Stoicescu. Cazul a fost instrumentat de procurorul DNA Codrin Gavra, fost adjunct al șefului DNA.

Polițistul Nicu Fiat Mihăițoaia i-a acuzat pe procurorii DNA că i-ar fi cerut ca, pentru uşurarea situaţiei sale, să formuleze denunţuri împotriva procurorului DIICOT Mihai Şandor şi împotriva preşedintei Tribunalului Timiş, Adriana Stoicescu, și să le organizeze acestora flagranturi.

În urma acuzațiilor polițistului, preşedintele Tribunalului Timiş, judecătoarea Adriana Stoicescu, a sesizat Inspecţia Judiciară, care a făcut o verificare la DNA Timişoara. Inspecţia Judiciară a clasat însă cazul, arătând că nu sunt probe care să susţină afirmaţiile polițistului Mihăiţoaia.

Judecătoarea Stoicescu a comentat episodul pe Facebook: „Am fost ameninţată, somată, sfătuită să tac. M-am gândit de nenumărate ori să plec, pentru că pot, liniştită, să pun roba în cui. Am trecut pe lângă iad şi am fost salvată de un infractor, da, recunosc, ce nu a vrut să mintă pentru a-şi salva pielea. Altfel, acum aşteptăm, probabil inutil, liberarea condiţionată. Dar, pentru numele Lui Dumnezeu, cum va puteţi privi în oglindă, autori şi complici, artizani ai acestor minciuni care au omorât oameni? Cum puteţi dormi? Cum puteţi mânca? Va duceţi liniştiţi copiii la şcoală, ştiind că oameni nevinovaţi au murit din cauza însăilărilor voastre?”

O judecătoare cu discurs vehement împotriva DNA

În septembrie 2021 – după ce avocata Rodica Constantinovici, arestată într-un dosar legat de ANRP și achitată definitiv, a publicat o carte în care și-a descris experiența – judecătoarea Stoicescu a răbufnit.

<<Îmi reprim cu greu cuvintele de ocară, ştiind că mă expun, din nou, «şansei» de a fi declarată duşman al independenţei diverşilor eroi. Dar, citind cartea doamnei avocat Rodica Constantinovici, fost JUDECĂTOR, nu mă pot opri să nu urlu:

Cum a fost posibil aşa ceva? Cum am permis noi, judecătorii, acest cataclism ruşinos, acest derapaj total al puterii care distruge şi corupe umanitatea, normalitatea şi cele mai elementare drepturi?

Cum a fost posibil ca într-o ţară europeană, aparent democrată, să asistăm nepăsători la un fenomen Piteşti, de rit nou, în care, în numele unei minciuni, au fost sacrificaţi, cu seninătate şi plăcere perversă, oameni absolut NEVINOVAŢI?

Cum am putut să tăcem? Să întoarcem capul? Să preluăm pur şi simplu, minciunile, doar pentru a fi noi înşine la adăpost? Pentru a fi pe placul mulţimii în delir, care strigă «la puşcărie», fără să intereseze pe cineva, pe oricine, dacă oamenii aceia erau vinovaţi?>>, scria Adriana Stoicescu.

Derapaje ale judecătoarei împotriva comunității LGBTQ

În august 2021, judecătoarea Adriana Stoicescu a calificat în termeni jignitori şi discriminatorii membrii comunităţii LGBTQ. Judecătoarea era revoltată de faptul că primarul Timişoarei, Dominic Fritz, a alocat 50.000 de lei pentru un festival Pride în oraş, în schimb nu a finanţat Festivalul Inimilor.

„O mână de imberbi, cărora nu le creşte barba şi care nu se hotărăsc dacă să poarte sau nu sutien, a pus mâna pe planetă. În numele unei libertăţi prost înţelese suntem chemaţi să înţepenim în poziţie de drepţi în faţa unor specimene care, dacă trăiau în preistorie, ar fi fost micul dejun al unui animal mai pricăjit”, a scris judecătoarea pe Facebook. Vezi postarea ei în întregime aici.

Fostul judecător clujean Cristi Danileţ a comentat atunci pe Facebook, după postarea judecătoarei Stoicescu.

„Acest limbaj profund academic, ce denota o adâncă grijă pentru aproapele, aparţine unui apărător al drepturilor omului. După cum se vede, apară drepturile şi în timpul liber, ceea ce mă face aproape invidios: un astfel de individ nu va fi niciodată urmărit de Inspecţia Judiciară pentru dragostea pe care o manifestă, ci va fi lăsat să zburde nestingherit în spaţiul cosmic şi chiar în cel online. Aşa de liber aş vrea şi eu, însă nu am limbajul metaforic atât de dezvoltat”, a scris Danileţ.

Ulterior, judecătoarea Stoicescu i-a dat replica lui Danileţ. <<Îi mulţumesc domnului judecător Vasilică Danileţ pentru comentariu, precum şi fanilor domniei sale. Aceste cuvinte “ne doare”. Îl anunţ să stea liniştit, sunt cercetată din plin pentru postări. Îmi cer iertare că nu sunt în stare să fac politică, să cotrobăi prin arhive, să tund iarba şi să mă bat.

Mulţumesc pentru apelativul “individ”, dar sunt individă. Îmi iau angajamentul ca, dupa pensie, să devin fan activ al tuturor celor pe care mi-i indică domnia sa. În acelaşi timp mă autodenunţ pentru încălcarea drepturilor omului. Solicit pedeapsa capitală. Este unicul drept la replica, vă asigur!>>, i-a dat replica judecătoarea Stoicescu judecătorului Danileţ.

Acuzată că are opinii politice

În aprilie 2021, două asociații ale magistraţilor i-au solicitat demisia de onoare lui Lucian Netejoru de la conducerea Inspecției Judiciare, acuzându-l de dublu standard în evaluarea conduitei magistraților. Demersul Asociaţiei Mişcarea pentru Apărarea Statutului procurorilor (AMASP) şi Asociaţia Iniţiativa pentru Justiţie (AIJ) a venit în contextul în care Direcția de inspecție pentru judecători a dispus începerea cercetării disciplinare a unui judecător pentru opiniile pe care acesta le-a transmis într-un grup privat de Facebook.

Cele două asociații au dat exemple de situații în care judecători ”agreați” de Inspecția Judiciară și-au exprimat public opinii cu privire la diferite situații, dar care nu s-au soldat cu vreo cercetare disciplinară.

AMASP și AIJ au trecut în revistă ieșirile publice ale judecătoarelor Adriana Stoicescu, Adina Daria Lupea, Gabriela Baltag, Lăcrimoara Axinte, Mădălina Afrăsinie, care și-au exprimat opiniile public pe Facebook despre ministrul Justiției, președintele României, ”postaci” sau George Soroș.

Un exemplu dat de cele două asociații:

<<Adriana Stoicescu (despre negocierile pentru formarea guvernului PNL-USR): Imaginea hienelor împărțindu-și un stârv … O poză cât un milion de cuvinte, în care, cu zâmbete mijite pe sub măștile de bășcalie, fiii securiștilor și torționarilor bunicilor și părinților noștri își împart ce a mai rămas din țară. Limita abisului în care ne prăbușim de 30 de ani nu se mai vede. Cu un cinsim rar, dezinvolt și sigur pe el, politicianul roman, indiferent la numele partidului care îl primește grijuliu, are un singur scop: să se îmbogățească rapid, să stea cocoțat la putere în așa fel încât el și urmașii urmașilor lor să doarmă liniștiți. Cu mâna pe putere, să învârtă bani și legi, să lege oamenii care nu îi sunt pe plac, apoi să se retragă la o bătrânețe liniltită, zâmbind superior în timp ce își primește pensia, un mizilic față de ce va fi reușit să fure până atunci. De parca nu ar fi destul, politicianul român rămas pe din afară, fără coledzi, cum ar zice Caragiale, face ce i-a mai rămas: aruncă cu propriile dejecții în oameni pe care nu are cum să îi înțeleagă….oamenii care au muncit toată viața, au dat examene toată viața, și-au asumat decizii toată viața.

Cum să tac atunci când citesc ce scrie un minuscul personaj, cocoțat vremelnic de alții în demnități pe care nici măcar nu le înțelege, fără a avea nici o legătura cu justiția?

Cum să tac atunci când un politician rămas pe din afara unei scene oricum cangrenate își permite să afirme că Dana Gârbovan nu are moralitate și onestitate, că Lia Savonea este un „săpun”? Cum să taci când un monument de ipocrizie și traseism politic vorbește de cinste, adevăr și morală?

Nu mai aveți strop de rușine, nu mai aveți limite, nu vă mai cunoașteți locul! Ați învățat cât au învățat doamnele Gârbovan și Savonea? Ați dat examenele lor? Ați fost vreodată în papucii lor? Ați fost în sala de judecată cu ele? Ați muncit la redactat sentințe în locul lor? M-am săturat să văd pipițe de doi bani și mojici crescuți în puf cum ne insultă pe toți, fără scrupule și fără să clipească. Pentru că insultându-le pe Gârbovan și Savonea mă insultă indirect și pe mine. Poate e timpul să batem și noi cu pumnul în masă. Și să lăsam la o parte eleganța atunci când hienele atacă.>>

În mai 2021, judecătoarea Stoicescu i s-a adresat pe Facebook ministrului Justiţiei Stelian Ion: „Plecaţi acasă, domnule Stelian Ion, pseudoministrul injustiţiei! Judecătorii nu sunt preşul dumneavoastră!”. Detalii aici.