BREAKING Încă două dosare pe numele lui Călin Georgescu: unul pentru comunicarea de informații false în interviurile acordate conspiraționistului Alex Jones și podcasterului Shawn Ryan și altul pentru instigare publică / Georgescu a declarat că NATO bagă România în al Treilea Război Mondial

Fostul candidat la preşedinţie Călin Georgescu s-a ales cu alte două noi dosare penale, pe lângă cele două trimise deja în judecată, potrivit rechizitoriului Parchetului General, consultat de G4Media.ro.

Un dosar vizează comunicarea de informaţii false şi a fost trimis la DIICOT.

„La data de 02 aprilie 2025, a fost înregistrată la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală, cu nr. (…), plângerea formulată de (…), domiciliat în Marea Britanie, în care solicită efectuarea de cercetări față de Georgescu Călin sub aspectul săvârșirii infracțiunii de comunicarea de informații false (…).

Din conținutul sesizării se relevă faptul că în perioada noiembrie 2024– ianuarie 2025, respectiv în data de 07 decembrie 2024 în emisiunea difuzată la Realitatea Plus, în data de 14 ianuarie 2025, în cadrul unui interviu acordat în USA lui Alex Jones și în data de 15 ianuarie 2025, în cadrul unui interviu acordat în podcastul lui Shawn Ryan, Georgescu Călin, în calitate de candidat la funcția de președinte al României, a comunicat informații false cu privire la faptul că România va fi implicată în război de către Alianța Nord Atlantică.

De asemenea, petentul arată că declarațiile lui Georgescu Călin, în sensul sugerării apariției celui de-al Treilea Război Mondial și implicarea României în acest conflict, are un impact semnificativ negativ la nivel extern și intern, respectiv pe plan intern poate genera panică în rândul populației, instabilitate socială și politică, pierderea încrederii în instituțiile statului, iar pe plan extern poate determina afectarea imaginii statului român pe plan internațional, relațiile cu partenerii NATO și UE, scăderea investițiilor și a fluxurilor economice. Prin urmare, conținutul acestor informații nereale pot avea un impact negativ asupra securității naționale și asupra cooperării internaționale a României.

Se constată că aspectele cuprinse în actul de sesizare au făcut obiectul cercetărilor, comunicarea de informații false cu ocazia prezenței inculpatului Georgescu Călin în studiourile Realitatea TV în cadrul emisiunii Culisele statului paralel din data de 07 decembrie 2024, au făcut obiectul actului de învestire a instanței de judecată, iar conduita sa cu ocazia interviului acordat moderatorului Shawn Ryan va face obiectul disjungerii și declinării de competență către Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, în vederea efectuării de cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de comunicarea de informații false prev. de art. 404 Cod penal, context în care urmează a fi valorificate și susținerile regăsite în cuprinsul actului de sesizare evocat în paragraful precedent referitor la răspândirea de informații false cu ocazia unui interviu acordat jurnalistului Alex Jones în data de 14 ianuarie 2025”, se arată în rechizitoriu.

Europa Liberă a scris aici despre cele două interviuri acordate de Călin Georgescu podcasterilor Alex Jones şi Shawn Ryan.

Alex Jones este un conspiraționist american condamnat în 2022 să plătească daune de 965 de milioane de dolari familiilor victimelor unui atac armat în care au fost ucise, într-o școală, 26 de persoane – despre care Jones a relatat că ar fi fost „o farsă”.

Shawn Ryan este un fost militar american din trupele speciale, actual realizator de podcasturi.

Un alt dosar vizează infracţiunea de instigare publică şi a fost trimis la Parchetul Sectorului 1.

„La data de 02 aprilie 2025, a fost înregistrată la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală, cu nr. (…), sesizarea formulată de (…) împotriva lui Georgescu Călin pentru săvârșirea infracțiunii de instigare publică (…).

Lucrarea nr. (…) a fost atașată, la data de 23 mai 2025, la dosarul penal nr. (….) al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală.

În fapt, din conținutul sesizării se relevă faptul că, în perioada 27 noiembrie 2024 – 10 februarie 2025, Georgescu Călin a făcut declarații publice, atât în mediul online, cât și cu ocazia unor apariții publice, în care a instigat populația la săvârșirea unor fapte de violență împotriva unor persoane publice, demnitari sau funcționari publici.

Potrivit declarațiilor sale, Georgescu Călin a făcut apel la manifestări, solicitând în mod explicit preluarea controlului unor instituții, invocând existența unui scenariu de ”lovitură de stat” și a promovat idei ce contravin principiilor constituționale, precum ieșirea din UE și NATO, afilierea cu actori și organisme străine și naționalizarea averilor și proprietăților.

Astfel, în concepția petentului, declarațiile lui Georgescu Călin au generat, în data de 10 februarie 2025, proteste violente în Piața Victoriei, unde susținătorii săi au atacat jandarmii, fără a fi provocați inițial de forțele de ordine.

Având în vedere că sediul postului TV Realitatea, de unde s-au propagat unele dintre mesajele transmise de către Georgescu Călin, ajunse la cunoștința publicului general și preluate și în mediul online, este pe raza mun. București, sector 1, constatăm că, din perspectiva art. (….), activitatea infracțională a fost derulată chiar și fragmentar, pe raza sectorului 1 din București, motiv pentru care se va dispune disjungere și declinarea cauzei către Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București.