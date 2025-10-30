Riscurile care afectează creșterea economică s-au atenuat, afirmă șefa BCE, Christine Lagarde

Banca Centrală Europeană (BCE) a menținut din nou, joi, ratele dobânzilor de referință la 2%, conform previziunilor, și nu a dat niciun indiciu cu privire la deciziile sale viitoare, profitând de o perioadă de inflație scăzută și creștere economică stabilă, în ciuda turbulențelor comerciale, transmite agenția Reuters.

„Ultima dată, în septembrie, am declarat că riscurile care afectează creșterea economică erau mai echilibrate și că amploarea lor se redusese. Cred că de data aceasta recunoaștem că unele dintre riscurile care afectează creșterea s-au atenuat și am menționat în mod specific aceste trei elemente (acordul comercial între UE și Statele Unite, încetarea focului în Orientul Mijlociu și progresele înregistrate în negocierile comerciale dintre Statele Unite și China)”, a spus ea.

Șefa BCE a precizat că, în ceea ce privește inflația, “situația este mai echilibrată”, adăugând însă că “o creștere a cheltuielilor pentru apărare și infrastructură ar putea, de asemenea, să determine o creștere a inflației pe termen mediu.”

Potrivit acesteia, acordul comercial încheiat în această vară între UE și Statele Unite, încetarea focului recent anunțată în Orientul Mijlociu și anunțul făcut astăzi cu privire la progresele înregistrate în negocierile comerciale dintre Statele Unite și China au atenuat unele dintre riscurile legate de creșterea economică.

Lagarde caracterizează ca “nefavorabil” mediul global, în condițiile în care exporturile de bunuri au scăzut în perioada martie-august, inversând tendința anterioară de anticipare a schimburilor internaționale înainte de recentele majorări ale taxelor vamale, iar noile comenzi la export în sectorul manufacturier prefigurează noi scăderi”.

„Impactul total al creșterii taxelor vamale asupra exporturilor și investițiilor din sectorul manufacturier din zona euro va fi vizibil doar în timp”, a subliniat ea.