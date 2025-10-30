Cum redefinește Bill Gates dezbaterea privind schimbările climatice

Schimbarea de abordare a lui Bill Gates, de la avertismente apocaliptice privind clima la concentrarea asupra îmbunătățirii vieții umane, provoacă reacții puternice din partea oamenilor de știință și a activiștilor, scrie publicația americană Axios.

Fiind unul dintre cei mai proeminenți finanțatori ai eforturilor globale în domeniul climei și sănătății, poziția lui Gates influențează centrul politic și filantropic.

În memo-ul său publicat marți, Gates a îndemnat liderii să se concentreze mai puțin pe obiectivele de emisii și mai mult pe îmbunătățiri tangibile ale bunăstării umane — reflectând rolul său dublu de lider al Fundației Gates și al Breakthrough Energy.

Unii oameni de știință — inclusiv unele dintre cele mai cunoscute figuri din domeniul climei — spun că memo-ul riscă să prezinte acțiunile climatice ca fiind rivale ale reducerii sărăciei.

„Conținutul a fost în mare parte foarte bun, dar eu l-aș fi formulat într-un mod radical diferit”, spune Katharine Hayhoe, șefă științifică la The Nature Conservancy.

„Oamenii consideră adesea schimbările climatice ca fiind o problemă separată, la capătul unei lungi serii de alte probleme pe care încercăm să le rezolvăm și care sunt greșite în lume”, a declarat Hayhoe pentru Axios.

Acestea includ sărăcia, bolile și accesul la apă potabilă.

Alții spun că Gates evidențiază o realitate politică „întârziată”.

„Fără a se asigura că oamenii beneficiază de acțiunile climatice, oamenii nu vor acționa”, spune Julio Friedmann, cercetător șef la Carbon Direct.

Memo-ul său, adaugă Friedmann, „pune accentul pe acțiuni specifice care reduc emisiile, îmbunătățesc bunăstarea umană și conservă ecosistemele”.

Criticii se tem că mesajul lui Gates ar putea da mai multă greutate celor care doresc să slăbească eforturile climatice.

„Cuvintele sale vor fi cu siguranță utilizate în mod abuziv de cei care nu doresc altceva decât să distrugă eforturile de combatere a schimbărilor climatice”, a declarat profesorul Michael Oppenheimer de la Princeton pentru NYT.

Gates și-a apărat poziția într-un interviu acordat CNBC, spunând: „Sunt un activist pentru climă, dar sunt și un activist pentru supraviețuirea copiilor”.

El a adăugat: „Dacă am înceta să finanțăm toate vaccinurile și asta ar salva 0,1 grade, ar fi o schimbare inteligentă?”

Gates este unul dintre cei mai bogați oameni de pe planetă, cu o avere netă de peste 100 de miliarde de dolar.