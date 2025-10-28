Miliardarul Bill Gates îndeamnă țările să se concentreze mai degrabă pe sănătătatea populației decât pe reducerea încălzirii globale

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Investitorul miliardar și filantropul Bill Gates a făcut apel marți la liderii mondiali să se adapteze la condițiile meteorologice extreme și să se concentreze pe îmbunătățirea rezultatelor în domeniul sănătății, mai degrabă decât pe obiectivele de reducere a temperaturii, înaintea negocierilor climatice COP30 din Brazilia, scrie Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

COP30 va avea loc în perioada 10-21 noiembrie în orașul portuar Belem, din regiunea Amazonului inferior al Braziliei. Țările trebuie să prezinte angajamentele naționale actualizate în materie de climă și să evalueze progresele înregistrate în ceea ce privește obiectivele privind energia regenerabilă convenite la summiturile anterioare.

Lumea a petrecut ultimul deceniu lucrând la îndeplinirea obiectivelor Acordului de la Paris, care vizează limitarea încălzirii globale cu mult sub 2 grade Celsius peste media preindustrială până la jumătatea secolului – un obiectiv care rămâne încă departe de a fi atins.

Deși schimbările climatice sunt grave, ele „nu vor duce la sfârșitul civilizației”, a scris Gates pe blogul său personal. El a afirmat că, în loc să ne concentrăm pe temperatură ca fiind cea mai bună măsură a progresului, ar fi mai bine să consolidăm reziliența climatică prin îmbunătățirea sănătății și a prosperității.

El a solicitat o schimbare a accentului către îmbunătățirea bunăstării umane, în special în regiunile vulnerabile, prin investiții în accesul la energie, asistență medicală și reziliența agricolă.

Aceste domenii, a susținut el, oferă beneficii mai echitabile decât obiectivele privind temperatura și ar trebui să ocupe un loc central în strategiile climatice discutate la COP30.

Gates, care a investit miliarde pentru a accelera inovarea în domeniul tehnologiilor curate prin rețeaua sa de întreprinderi axate pe climă, Breakthrough Energy, a provocat, de asemenea, factorii de decizie și donatorii să analizeze dacă ajutorul pentru climă este cheltuit în mod eficient.

El i-a îndemnat să utilizeze datele pentru a maximiza impactul și a solicitat investitorilor să sprijine companiile care dezvoltă tehnologii curate cu impact ridicat, astfel încât acestea să poată reduce mai rapid costurile.

El a afirmat că numărul deceselor directe cauzate de dezastre naturale a scăzut cu 90% în ultimul secol, ajungând la 40.000-50.000 pe an, în mare parte datorită sistemelor de avertizare mai performante și infrastructurii mai rezistente.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, și Organizația Meteorologică Mondială au îndemnat săptămâna trecută țările să implementeze sisteme de avertizare în caz de dezastre pentru a proteja populația împotriva condițiilor meteorologice extreme.

OMM a declarat că, în ultimele cinci decenii, pericolele legate de vreme, apă și climă au cauzat moartea a peste 2 milioane de persoane, 90% dintre aceste decese având loc în țările în curs de dezvoltare.