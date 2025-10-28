G4Media.ro
Foto: 46044799 © Sjankauskas | Dreamstime.com

METEO Temperaturi peste cele obişnuite în această perioadă, până aproape de sfârşitul lunii noiembrie

Temperaturile se vor situa peste valorile obişnuite în această perioadă, până aproape de sfârşitul lunii noiembrie, în întreaga ţară, anunţă marţi meteorologii, care au făcut publică prognoza pentru intervalul 27 octombrie – 24 noiembrie, transmite News.ro.

Săptămâna 27.10.2025 – 03.11.2025

– Valorile termice vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a ţării, dar mai ales în regiunile vestice, nord-vestice şi nord-estice.

– Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile vestice şi local în centrul şi estul teritoriului, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

Săptămâna 03.11.2025 – 10.11.2025 

– Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii ţări, dar mai ales în regiunile vestice şi nord-vestice.

– Cantităţile de precipitaţii vor fi uşor deficitare la nivelul întregii ţări.

Săptămâna 10.11.2025 – 17.11.2025

– Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile. Săptămâna

– Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval în regiunile nord-estice, iar în rest va fi uşor deficitar.

Săptămâna 17.11.2025 – 24.11.2025

– Mediile valorilor termice se vor situa uşor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

– Cantităţile de precipitaţii vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă în toate regiunile.

Tags: , , ,
