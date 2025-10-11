Cod galben de vânt puternic în 22 de judeţe – rafale de până la 120 km/h la munte

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis două atenţionări Cod galben de intensificări ale vântului, valabile, sâmbătă, în 22 de judeţe, transmite Agerpres.

Potrivit meteorologilor, până la ora 23:00, în Carpaţii Meridionali şi în Carpaţii de Curbură vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70…90 km/h, iar la peste 1.700 de metri vor fi rafale de 90…120 km/h.

De asemenea, până la ora 18:00, în Moldova, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei şi vestul Olteniei vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50…60 km/h şi izolat 70 km/h.

Judeţele vizate de atenţionările meteo sunt Vrancea, Botoşani, Iaşi, Vaslui, Galaţi, Tulcea, Constanţa, Covasna, Braşov, Mehedinţi, integral, şi, parţial, Suceava, Neamţ, Bacău, Buzău, Prahova, Argeş, Dâmboviţa, Sibiu, Vâlcea, Hunedoara, Caraş-Severin şi Gorj.

Intensificări ale vântului cu viteze în general de 40…50 km/h vor fi sâmbătă, pe arii restrânse, în majoritatea regiunilor, atenţionează ANM.