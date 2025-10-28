Ucigașul lui Shinzo Abe pledează vinovat / Bărbatul ar fi comis crima pentru a se răzbuna pe secta Moon, cu care fostul premier japonez ar fi avut legături

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Bărbatul care l-a împuşcat mortal pe fostul premier japonez Shinzo Abe a pledat vinovat marţi în deschiderea procesului său pentru crimă, la trei ani după atacul armat produs în plină stradă care a şocat lumea, relatează AFP.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Tetsuya Yamagami, în vârstă de 45 de ani, este acuzat că l-a împuşcat pe fostul lider nipon cu o armă artizanală în timpul unui miting electoral pe 8 iulie 2022, în Nara, vestul Japoniei.

El este acuzat de crimă cu premeditare şi de încălcarea legii privind controlul armelor de foc.

„Este adevărat, eu am făcut-o” a declarat Yamagami după citirea actului de acuzare.

El a intrat cu câteva minute mai devreme în sala de judecată din Nara, îmbrăcat într-un tricou negru şi având părul lung legat la spate, escortat de patru agenţi de securitate.

Avocatul său a declarat însă că va contesta unele dintre capetele de acuzare.

Dacă va fi găsit vinovat de crimă, Tetsuya Yamagami riscă o pedeapsă lungă cu închisoarea. Pedeapsa cu moartea există în Japonia, dar este aplicată mai des în cazurile care există mai multe victime.

Verdictul este aşteptat în ianuarie anul viitor.

Această tragedie a provocat o undă de şoc în ţara în care crimele cu armă de foc sunt extrem de rare.

Faptul că asasinul l-a vizat pe Abe pentru presupusele sale legături cu Biserica Unificării, cunoscută sub numele de „secta Moon”, a determinat, de asemenea, examinarea practicilor acestei organizaţii religioase, acuzată că exercită presiuni financiare asupra adepţilor săi, şi a legăturilor sale cu lumea politică japoneză.

Fondată în 1954 în Coreea de Sud de Sun Myung Moon, organizaţia s-a implicat rapid în politică, Moon având legături şi cu şefi de stat străini, precum preşedintele american Richard Nixon.

Secta Moon a anunţat în 2012 că avea trei milioane de adepţi în întreaga lume. Cu toate acestea, se crede că acest număr este mult exagerat, potrivit experţilor.

Yamagami nutrea un profund resentiment faţă de organizaţie, pe care a învinovăţit-o pentru ruinarea familiei sale după ce mama sa i-ar fi donat aproape 100 de milioane de yeni (circa un milion de dolari la acea vreme).

Ancheta a dezvăluit legături strânse între Biserica Unificării şi mai mulţi aleşi din Partidul Liberal Democrat (PLD, dreapta naţionalistă), aflat la guvernare în Japonia, ceea ce a dus la demisia a patru miniştri la acea vreme.

În aprilie, o instanţă a ordonat dizolvarea filialei japoneze a organizaţiei, invocând „daune fără precedent” aduse societăţii japoneze.

Asasinarea lui Shinzo Abe a evidenţiat, de asemenea, deficienţe ale dispozitivului de securitate, în condiţiile în care ofiţerii de poliţie prezenţi nu au reuşit să identifice imediat sunetul primului foc de armă, intervenind prea târziu pentru a-l salva pe fostul prim-ministru.

Tragedia a condus la o înăsprire a legislaţiei privind armele în 2024. Difuzarea tutorialelor despre fabricarea armelor sau postarea de informaţii despre vânzarea lor pe reţelele de socializare se pedepseşte cu până la un an de închisoare.