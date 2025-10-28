Romania Unfolds: biogaz, energie solară și geotermală – soluțiile care schimbă harta energetică a României

Platforma „Romania Unfolds”, inițiată de Veolia România, aduce în prim-plan povești din comunități locale unde soluțiile sustenabile transformă provocările în oportunități de dezvoltare.

Noul episod dedicat ODD 7 – Energie curată și accesibilă – arată cum România valorifică resursele regenerabile pentru a-și consolida autonomia energetică.

Biogazul și energia geotermală devin surse tot mai relevante într-o economie sustenabilă, contribuind la reducerea costurilor pentru consumatori, dar și a emisiilor.

Platforma „Romania Unfolds”, inițiată de Veolia România – furnizor de servicii integrate de apă și energie, evidențiază modul în care comunitățile locale contribuie la tranziția verde prin inițiative concrete. Cel mai recent episod, dedicat ODD 7 – Energie curată și accesibilă, arată cum România își valorifică resursele regenerabile pentru a construi o economie sustenabilă, fără să lase pe nimeni în urmă.

„România are un potențial real de a deveni un hub regional de producție și stocare pentru energia verde. Dincolo de sursele mai cunoscute – hidro, eoliană și solară – avem un potențial uriaș în energia geotermală și în producția de biogaz din deșeuri. În contextul în care infrastructura esențială a țării – cum este cea energetică și termică, necesită modernizare și dezvoltare, pentru a deservi cât mai mulți consumatori, aceste soluții sustenabile au beneficii economice și ecologice majore, contribuind la scăderea costurilor pentru utilizatorul final, decarbonizarea orașelor și creșterea independenței energetice”, a declarat Mădălin Mihailovici, CEO Veolia România.

În prezent, la nivel național funcționează aproximativ 30 de instalații de biogaz, iar exploatarea integrală a acestei resurse ar putea genera 21,2 TWh energie regenerabilă pe an – suficientă pentru alimentarea a peste 2 milioane de locuințe. O singură tonă de deșeuri alimentare valorificate poate evita până la 0,9 tone CO₂ și poate produce până la 250 m³ de biogaz și 900 kWh de energie. Cea mai mare stație de biogaz din țară se află în comuna Cordun, județul Neamț, aceasta transformând deșeurile organice în energie termică și electrică. Compania care operează stația vizează atingerea unei capacități anuale de 10 milioane m³ de biogaz, consolidând astfel contribuția sectorului privat la tranziția energetică.

În paralel, energia geotermală devine tot mai relevantă în peisajul energetic românesc. Țara dispune de o resursă estimată la 1,67 milioane Gcal anual, deja valorificată în câteva proiecte locale de succes. Un exemplu emblematic este comuna Lovrin (județul Timiș) – prima localitate din România care folosește apa geotermală pentru încălzirea locuințelor. Sistemul implementat acolo reduce emisiile de CO₂ de până la 20 de ori față de instalațiile pe gaz și de 40 de ori comparativ cu cele pe cărbune, demonstrând impactul pozitiv al investițiilor în energie curată asupra mediului și comunităților.

Totuși, deși progresele sunt vizibile, inechitatea energetică rămâne o provocare majoră. Aproximativ 32% dintre români trăiesc în sărăcie energetică, iar peste 7.500 de locuințe nu sunt încă racordate la rețeaua electrică. În acest context, proiecte precum „Energie pentru viață”, derulat de Asociația Energia Inteligentă, oferă soluții concrete și durabile. Prin instalarea de panouri fotovoltaice în 71 de gospodării din 8 județe, familii din zone izolate au avut pentru prima dată acces la electricitate, contribuind astfel la reducerea decalajelor sociale și energetice.

Prin poveștile sale autentice, „Romania Unfolds” arată cum inovația, colaborarea și utilizarea responsabilă a resurselor locale pot transforma comunități în factori ai schimbării. Astfel, tranziția energetică prinde contur în România – prin fapte, oameni și soluții sustenabile care dau energie viitorului.

