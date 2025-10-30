Comandanții ruși torturează și execută soldații care refuză să lupte în Ucraina (investigație de presă)

Comandanții ruși execută sau trimit în mod deliberat la moarte soldații care refuză să lupte în Ucraina, potrivit unei noi investigații realizate de publicația independentă Verstka, care prezintă o imagine sumbră a violenței interne din cadrul armatei ruse, scrie The Guardian.

Bazându-se pe mărturiile soldaților în serviciu, ale rudelor celor decedați, pe videoclipuri scurse și pe înregistrări oficiale ale plângerilor, Verstka a declarat că a identificat 101 militari ruși acuzați de uciderea, torturarea sau pedepsirea fatală a propriilor camarazi. Publicația a declarat că a verificat cel puțin 150 de decese, deși a afirmat că crede că numărul real este mult mai mare.

De la începutul invaziei rusești la scară largă în Ucraina, au circulat pe scară largă informații despre soldați uciși de propriii lor camarazi și despre așa-numitele unități de blocare desfășurate pentru a împiedica retragerea colegilor lor.

Kremlinul a respins în repetate rânduri acuzațiile de indisciplină în rândul trupelor ruse, insistând că astfel de probleme sunt, dimpotrivă, răspândite în armata ucraineană.

Ancheta Verstka pare însă să fie cea mai cuprinzătoare până în prezent, documentând un catalog detaliat al metodelor utilizate pentru a impune ascultarea și teroarea în rândul trupelor.

Verstka a citat mărturii ale soldaților care au afirmat că comandanții au numit „trăgători de execuție” pentru a deschide focul asupra celor care refuzau să se retragă și pentru a le arunca ulterior cadavrele în râuri sau morminte superficiale, înregistrându-i ca morți în luptă.

Alte relatări descriu comandanți care folosesc drone și explozibili pentru a „termina” soldații răniți sau care se retrag. În mai multe cazuri, ofițerii ar fi ordonat operatorilor de drone să arunce grenade asupra propriilor oameni, deghizând uciderile ca lovituri pe câmpul de luptă.

Verstka, o agenție de știri rusă independentă premiată, care operează acum în exil și a fost fondată de unii dintre cei mai respectați jurnaliști de investigație din țară, a documentat și cazuri de soldați torturați până la moarte.

Militari care nu au respectat ordinele ar fi fost aruncați în gropi acoperite cu grilaje metalice, stropiți cu apă și bătuți ore întregi sau chiar zile întregi. Ancheta a descoperit că, în unele cazuri, aceștia au fost obligați să se lupte între ei în ceea ce martorii au descris ca fiind lupte până la moarte, în stil gladiator.

Un astfel de caz a apărut într-un videoclip difuzat în mai 2025 de grupuri ucrainene care monitorizează forțele ruse. Imaginile arată doi bărbați fără tricou într-o groapă, în timp ce o voce din afara cadrului spune: „Comandantul Kama a spus, practic, că cel care îl bate pe celălalt până la moarte iese din groapă”.Bărbații încep să se lupte, în timp ce vocea continuă să-i provoace: „Termină-l odată, ce mai aștepți?” – până când unul dintre ei se prăbușește nemișcat la pământ.

Verstka a legat, de asemenea, mai multe crime de scheme de extorcare financiară în care comandanții cereau plăți de la soldați în schimbul evitării misiunilor sinucigașe. Cei care nu puteau plăti sau refuzau erau „zeroizați” – argou militar pentru a fi eliminați.

Ancheta descrie, de asemenea, cazuri în care trupele erau trimise în misiuni sinucigașe. Ea expune cazuri în care trupele ruse erau trimise în mod deliberat ca „mayachki” sau balize – având ordinul de a merge în fața grupurilor de asalt fără echipament, pentru a atrage focul inamic.

Inițial, majoritatea rapoartelor privind execuțiile interne proveneau de la formațiuni penale alcătuite din zeci de mii de foști condamnați recrutați din închisorile rusești, dar baza de date a Verstka arată că practica s-a răspândit și în unitățile armatei regulate. Cultura impunității și afluxul de foști deținuți, se arată în raport, au „normalizat violența”.

Majoritatea autorilor identificați sunt ofițeri de rang mediu, cu vârste cuprinse între 30 și 40 de ani, mulți dintre ei veterani ai campaniilor rusești anterioare sau transferați din batalioane penale. Puțini, dacă nu chiar niciunul, au fost urmăriți penal.

Publicația a declarat că a reușit să obțină informații biografice detaliate: numele, gradul, vârsta și unitatea, pentru mai mult de 60 dintre cei 101 de presupuși autori. În ciuda dovezilor ample, aproape niciunul nu a fost tras la răspundere, a spus Vertska.

Verstka a mai spus că a obținut date oficiale care arată că procuratura militară principală a Rusiei a primit aproape 29.000 de plângeri de la soldați și familii numai în prima jumătate a anului 2025, dintre care peste 12.000 se refereau la pedepse aplicate de propriii superiori.

O sursă din cadrul procuraturii militare a declarat pentru publicație că există o interdicție informală de a investiga cazurile împotriva comandanților care servesc în zone de luptă. „Ei spun: «Dacă deschidem acest caz, ar putea afecta operațiunile». Asta înseamnă că acești ofițeri beneficiază de impunitate totală”, a spus el.