Premieră în Europa, compania aeriană greacă Aegean va avea curse directe către Bagdad

Aegean Airlines va deveni prima companie aeriană europeană care va zbura direct către Bagdad, odată cu lansarea unei rute din Atena la sfârșitul acestui an, a declarat joi ministrul grec de externe, în timpul unei vizite în Irak, scrie Euronews.

Compania aeriană greacă are programat să opereze zborul inaugural de la Atena către capitala irakiană pe 16 decembrie, potrivit lui Giorgos Gerapetritis.

Compania zboară deja către Irbil, capitala regiunii kurde semi-autonome din nordul Irakului, dar a evitat până acum Bagdadul din motive de securitate.

„Cred că acest lucru va stimula în mod substanțial legăturile economice, dar și culturale ale poporului nostru”, a declarat Gerapetritis într-o conferință de presă cu omologul său irakian Fuad Hussein.

Într-o declarație, Hussein a salutat această măsură, afirmând că cele două țări discută și „cooperarea în domeniile agriculturii, investițiilor și turismului”.

Hussein a adăugat că vizitele recente ale liderilor europeni demonstrează „stabilitatea de care se bucură țara” și „poziția sa tot mai importantă pe scena internațională”.

Sunt în curs de elaborare planuri pentru modernizarea aeroportului internațional din Bagdad. Irakul a atribuit recent un contract în valoare de 764 de milioane de dolari (573 de milioane de euro) pentru extinderea și exploatarea aeroportului unui consorțiu global format din Corporacion America Airport, un operator aeroportuar cu sediul în Luxemburg, și compania de investiții irakiană Amwaj International.

Irakul va organiza alegeri parlamentare pe 11 noiembrie, actualul prim-ministru Mohammed Shia al-Sudani urmărind un al doilea mandat, lucru rar realizat de predecesorii săi.

După ce a ajuns la putere în 2022 cu sprijinul partidelor pro-Iran, al-Sudani a încercat ulterior să echilibreze relațiile țării sale cu Teheranul și Washingtonul.

Aproape 8.000 de candidați – 2.248 de femei și 5.520 de bărbați – vor concura pentru cele 329 de locuri în parlamentul țării în alegerile din noiembrie.

După ce invazia condusă de SUA l-a răsturnat pe dictatorul irakian Saddam Hussein în 2003, Irakul s-a confruntat cu un vid de securitate și cu apariția unor grupuri extremiste armate, precum așa-numitul Stat Islamic.