G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

UE renunţă la interceptarea conversaţiilor private online ca metodă de detectare a…

Icon, Chat GPT, chatbot
Credit line: Matthias Balk / DPA / Profimedia

UE renunţă la interceptarea conversaţiilor private online ca metodă de detectare a pedofililor

Articole30 Oct • 122 vizualizări 1 comentariu

Uniunea Europeană va renunţa la cea mai criticată măsură dintr-un proiect de reglementare împotriva pedofiliei online, a declarat joi o sursă a agenţiei France Presse, citată de Agerpres. Comisia Europeană a propus în 2022 o lege de combatere a proliferării de imagini foto şi video cu abuzuri sexuale asupra copiilor, care prevedea că platformele şi serviciile de mesagerie online vor fi obligate să detecteze şi să semnaleze conţinutul de tipul respectiv în conversaţiile private între utilizatori.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Adversarii iniţiativei au numit-o „chat control”; mai mulţi europarlamentari şi state cum ar fi Germania au apreciat că este o încălcare „disproporţionată” a dreptului la viaţă privată.

În special a provocat îngrijorare perspectiva unei tehnologii care să permită scanarea conversaţiilor, inclusiv în mesagerii criptate ca Signal sau WhatsApp. Aceasta ar fi permis identificarea materialelor pornografice cu caracter de pedofilie, dar ar fi eliminat în acelaşi timp garanţia confidenţialităţii pentru toţi utilizatorii.

O sursă diplomatică europeană a apreciat, potrivit AFP, că tratativele între cele 27 de state membre ale UE pe tema confidenţialităţii şi a securităţii informatice au fost deosebit de dificile.

După mai mulţi ani de pertractări, Danemarca – deţinătoarea preşedinţiei Consiliului UE în semestrul curent – a decis în cele din urmă să retragă din proiectul de lege măsura controversată, pentru a permite totuşi adoptarea restului reglementării.

„Un progres major”, a comentat militantul german Patrick Breyer, fost europarlamentar, unul din cei care se opun ferm încălcării confidenţialităţii prin „chat control”.

Legislaţia europeană în vigoare pentru detectarea conţinutului online cu specific pedofil urmează să expire în aprilie anul viitor.

Un raport al organizaţiei britanice Internet Watch Foundation (IWF) publicat în 2024 estima că 62% din pornografia cu caracter pedofil este găzduită pe servere aflate fizic în Uniunea Europeană.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

1 comentariu

  1. E doar amanata oleaca. Intre timp amenintarea reala la viata privata si anume ProtectEU, trece neobservata. Ce frumos am mers dupa fenta.

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.