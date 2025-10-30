UE renunţă la interceptarea conversaţiilor private online ca metodă de detectare a pedofililor

Uniunea Europeană va renunţa la cea mai criticată măsură dintr-un proiect de reglementare împotriva pedofiliei online, a declarat joi o sursă a agenţiei France Presse, citată de Agerpres. Comisia Europeană a propus în 2022 o lege de combatere a proliferării de imagini foto şi video cu abuzuri sexuale asupra copiilor, care prevedea că platformele şi serviciile de mesagerie online vor fi obligate să detecteze şi să semnaleze conţinutul de tipul respectiv în conversaţiile private între utilizatori.

Adversarii iniţiativei au numit-o „chat control”; mai mulţi europarlamentari şi state cum ar fi Germania au apreciat că este o încălcare „disproporţionată” a dreptului la viaţă privată.

În special a provocat îngrijorare perspectiva unei tehnologii care să permită scanarea conversaţiilor, inclusiv în mesagerii criptate ca Signal sau WhatsApp. Aceasta ar fi permis identificarea materialelor pornografice cu caracter de pedofilie, dar ar fi eliminat în acelaşi timp garanţia confidenţialităţii pentru toţi utilizatorii.

O sursă diplomatică europeană a apreciat, potrivit AFP, că tratativele între cele 27 de state membre ale UE pe tema confidenţialităţii şi a securităţii informatice au fost deosebit de dificile.

După mai mulţi ani de pertractări, Danemarca – deţinătoarea preşedinţiei Consiliului UE în semestrul curent – a decis în cele din urmă să retragă din proiectul de lege măsura controversată, pentru a permite totuşi adoptarea restului reglementării.

„Un progres major”, a comentat militantul german Patrick Breyer, fost europarlamentar, unul din cei care se opun ferm încălcării confidenţialităţii prin „chat control”.

Legislaţia europeană în vigoare pentru detectarea conţinutului online cu specific pedofil urmează să expire în aprilie anul viitor.

Un raport al organizaţiei britanice Internet Watch Foundation (IWF) publicat în 2024 estima că 62% din pornografia cu caracter pedofil este găzduită pe servere aflate fizic în Uniunea Europeană.