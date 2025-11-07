Bolojan anunță că se va prezenta în Parlament, așa cum au cerut PSD și AUR

Premierul Ilie Bolojan a anunțat vineri că se va prezenta, în Parlament, așa cum au solicitat AUR și PSD, urmând ca data exactă să fie stabilită săptămâna viitoare.

“Da mă voi prezenta în parlament pentru a da explicații pe temele pe care le consideră importante”, a spus el, întrebat într-un interviu la HotNews dacă va răspunde solicitării PSD și AUR.

“Nu este o problemă că ești chemat în Parlament. Dialogul cu parlamentul este un aspect de responsabilitate, de respect față de parlamentari”, a spus el, precizând însă că există teme strategice precum apărarea, diplomația sau energia care, “dacă suntem responsabili, trebuie să avem grijă să nu le introducem în această zonă de bălăcăreală politică”.

Bolojan a menționat că a primit o solicitare pentru a se stabili de comun acord data când se va prezenta în Parlament și va face acest lucru săptămâna viitoare.

Grupul parlamentar AUR l-a invitat pe premier la o dezbatere cu tema „Situaţia reală a pregătirii ţării pentru iarna 2025-2026, în contextual scumpirii accelerate a energiei, a execuţiei bugetare pentru finalul anului 2025 şi a viziunii asupra bugetului pentru anul 2026”.

De asemenea, Grupul parlamentar al PSD l-a invitat la o dezbatere cu tema „Retragerea trupelor americane din România – lipsa de reacţie a Guvernului şi implicaţiile asupra angajamentelor strategice şi de securitate ale României”.