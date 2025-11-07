Lotul convocat de Mircea Lucescu pentru meciurile decisive din preliminariile CM 2026
Mircea Lucescu a anunțat, prin intermediul site-ului oficial al FRF, lotul de jucători pe care se va baza la meciurile decisive cu Bosnia-Herțegovina și San Marino din preliminariile Campionatului Mondial de fotbal din 2026.
România, meciuri decisive cu Bosnia și San Marino în preliminariile CM 2026
- Bosnia-Herțegovina – România / sâmbătă, 15 noiembrie, ora 21:45, Stadion Bilino Polje (Zenica) / LiveText pe G4Media.ro
- România – San Marino / marți, 18 noiembrie, ora 21:45, Stadion Ilie Oană (Ploiești) / LiveText pe G4Media.ro.
Lotul convocat pentru cele două jocuri este format din 13 jucători din străinătate și alți 13 fotbaliști care evoluează în prima ligă din România
PORTARI
Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0);
FUNDAȘI
Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6) ;
MIJLOCAȘI
Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0);
ATACANȚI
Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 5/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 3/1).
Grupa H, clasament după victoria cu Austria
- 1 Austria 15 puncte / 6 meciuri
- 2 Bosnia și Herțegovina 13 / 6 meciuri
- 3 România 10 / 6 meciuri
- 4 Cipru 8 / 7 meciuri
- 5 San Marino 0 / 7 meciuri.
Calculele calificării
Din punct de vedere matematic, România mai poate spera chiar și la primul loc, însă varianta este una extrem de greu de realizat.
Tricolorii trebuie să învingă în ambele meciuri rămase (cu Bosnia și San Marino), iar austriecii să piardă atât cu Bosnia, cât și cu Cipru. În această variantă, diferența dintre România și Bosnia s-ar face la golaveraj.
Să revenim însă la lucrurile palpabile: România trebuie să câștige cu Bosnia și San Marino, iar Bosnia să nu treacă de Austria în ultima etapă pentru a încheia pe locul al doilea și pentru a ajunge la baraj.
Au rămas de disputat
15 noiembrie
19:00 – Cipru – Austria
21:45 – Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA
18 noiembrie
21:45 – Austria – Bosnia și Herțegovina
21:45 – ROMÂNIA – San Marino.
De știut
- Se califică direct câștigătoarele celor 12 grupe preliminare, în timp ce echipele de pe locurile 2 împreună cu cele mai bune 4 câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor vor fi împărțite prin tragere la sorți și vor disputa două jocuri de baraj (semifinală și finală) pentru a se stabili ultimele 4 naționale europene calificate.
Miza locului 2 în grupă pentru România
Tricolorii pot ajunge la barajul CM 2026 și prin traseul Ligii Națiunilor, în urma performanțelor de anul trecut, dar asta înseamnă că sigur nu ar fi cap de serie și ar juca semifinala barajului, într-o singură manșă, în deplasare.
Dacă tricolorii termină pe locul 2 în grupă, toate locurile secunde din grupele preliminare CM 2026 vor fi ierarhizate pe baza clasamentului FIFA din noiembrie, astfel că primele 8 locuri secunde pe baza acestei ierarhii vor fi cap de serie, jucând semifinala barajului acasă. Și împotriva unui adversar, teoretic, mai lejer.
