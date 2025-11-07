Parlamentul Republicii Moldova renunță la „grupurile de prietenie” cu Rusia și Belarus. Chișinăul desființează și Centrul cultural al Rusiei

Comisia parlamentară pentru politică externă a Parlamentului Republicii Moldova a suspendat joi activitatea grupurilor parlamentare de prietenie cu Rusia și Belarus, pe durata războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, a anunțat președinta comisiei, Doina Gherman, citată de Ziarul de Gardă.

Decizia vine după ce Rusia a finanțat partide anti-europene, dar și mișcări paramilitare antrenate în Serbia și care aveau scopul de a răsturna conducerea pro-europeană a Republicii Moldova.

„Credem cu tărie în necesitatea menținerii grupurilor de prietenie cu statele care respectă suveranitatea, independența și integritatea teritorială a țării, precum și demnitatea umană și libertatea”, a declarat deputata.

Gherman a precizat că Republica Moldova întreține grupuri parlamentare de prietenie cu 54 de state, prin care se consolidează dialogul, cooperarea și încrederea reciprocă între popoare.

În același timp, la prima ședință a Guvernului Munteanu din 5 noiembrie a fost aprobat proiectul care prevede denunțarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale.

Documentul, semnat în 1998, stabilea crearea centrelor pe teritoriile ambelor state, în scopul promovării schimburilor culturale și științifice, însă, în prezent, R. Moldova nu dispune de un Centru cultural pe teritoriul Rusiei, punctează autoritățile.

Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a precizat în ședința de guvern că „Centrul Cultural Rus nu era nicidecum cultural, era un centru sub acoperirea căruia se desfășurau activități de subminare a suveranității Republicii Moldova”.

Ministrul a menționat că, după invazia Rusiei în Ucraina, dar și în contextul tentativelor repetate de destabilizare și al atacurilor informaționale continue ale Moscovei în R. Moldova, acest Acord poate fi „utilizat ca un instrument pentru promovarea unor narative distorsionate de către Federația Rusă, prezentând un risc pentru securitatea informațională a R. Moldova”.