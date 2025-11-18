Ministerul Apărării Naționale: SUA vor continua să sprijine ferm România pentru consolidarea descurajării şi apărării

SUA vor continua să sprijine „ferm” România pentru consolidarea descurajării şi apărării la nivel naţional şi aliat, a transmis, marţi, Ministerul Apărării Naţionale, după ce, timp de două zile, s-a desfăşurat la Bucureşti o nouă rundă a reuniunii Grupului de nivel înalt în domeniul apărării România – SUA (HLDG), ediţie coordonată cu noua administraţie de la Washington, transmite Agerpres.

„Aceasta a fost prima vizită de nivel HLDG într-un stat aliat a noului asistent al secretarului de război pentru Securitate internaţională, Daniel Zimmerman”, se precizează într-un comunicat transmis de MApN.

Ministrul Ionuţ Moşteanu a avut, marţi, o întrevedere cu delegaţia SUA. El a reconfirmat angajamentul României de consolidare a Parteneriatului Strategic cu SUA, creşterea graduală a bugetului apărării la 5% din PIB până în 2035, continuarea programelor de înzestrare, instruirea în comun şi asumarea de către ţara noastră „a unui rol de lider” în regiunea Mării Negre.

Tot marţi a avut loc sesiunea extinsă de consultări strategice a HLDG, la nivelul secretarului de stat pentru Politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale, Sorin-Dan Moldovan.

„Discuţiile s-au concentrat pe evoluţiile mediului strategic global, postura forţelor americane în România, pe investiţiile semnificative în apărare asumate de ţara noastră, precum şi pe rolul de furnizor de securitate pe Flancul estic şi pe cel sud-estic al NATO, în concordanţă cu direcţiile şi obiectivele propuse prin Strategia Naţională de Apărare a Ţării 2025 – 2030, fiind reliefat faptul că România rămâne un punct central al arhitecturii de securitate euroatlantice şi un partener de încredere al SUA”, se arată în comunicat.

Au fost abordate subiecte legate de contribuţia României la consolidarea posturii aliate în regiunea Mării Negre, cooperarea în domeniul instruirii şi al exerciţiilor comune, proiecte majore de modernizare.

„Discuţiile au reconfirmat soliditatea Parteneriatului Strategic România – SUA şi angajamentul comun pentru consolidarea securităţii în spaţiul euroatlantic”, a subliniat MApN.

Luni, delegaţia americană a vizitat Baza 86 Aeriană Borcea, unde au fost prezentate progresele înregistrate în dezvoltarea Centrului European de Instruire F-16, proiect derulat în cooperare cu partenerul american. Programul a inclus şi o vizită la Facilitatea Aegis Ashore de la Deveselu, parte a arhitecturii NATO de apărare împotriva rachetelor balistice.